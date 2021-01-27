新北、桃園、台中高薪公司出爐 這三城市還有二大優勢

離鄉求職「新北」、「桃園」、「台中」成最新選擇？近期內政部公布最新人口統計資料發現，新北、桃園以及台中，是2020年六都之中人口有成長的城市。對此，比薪水表示，人口的流動與「就業」有著很大的關係，雖然在薪資上，新北、桃園、台中比不上台北和新竹，但卻有二大優勢，分別是「地理位置佳」及「產業發展大」，且當地也有一些平均月薪上看60K的高薪公司，其中Super Micro Computer 美超微電腦，平均薪資更衝破100K，達102,917元。

比薪水指出，從全台勞工自主薪資回報的「每月薪資報告」數據，整理出 2020 年第4季的薪資，統計結果顯示新北市平均月薪為 40,642 元、桃園市平均月薪為 40,188 元、台中市平均月薪為 35,623 元。而全台最高薪的新竹市，及人口最多的台北市平均月薪則分別是50,702 元和41,298 元。

比薪水表示，若單就新北、桃園、台中的平均月薪來看，「薪資」與新竹及台北相比較無競爭力，但進一步觀察則可以發現新北、桃園、台中相關數據及資料時，發現他們具有兩項優勢，非常有可能是他們之所以成為大眾感興趣前往就業的原因，優勢分別是「地理位置佳」及「產業發展大」。

以新北為例，比薪水指出，新北環繞著首都台北，在台北空間有限且飽和的狀況下，許多企業會將總部轉為設置在新北，進而幫新北創造了更多工作機會，像是近日剛傳出正式啟用的 Google 新辦公園區，即座落在新北市的板橋區。而聚集在新北最多的產業，正是現在最熱門的資訊科技產業，產業具有吸引力又發展性高，自然為新北產生拉力。

另，與新北市相近的桃園市，同樣也是台北「外溢」的受益城市，近年又有捷運的串連幫補，北桃成為一日生活圈，就業機會也隨著交通的便利性提升而有所增長。此外，桃園擁有全台最大的國際機場，航空、運輸產業聚集在當地，而與運輸產業有著高度連結的電商產業，大多都會在該地設置據點，像是電商三大龍頭：蝦皮、momo 以及 PChome，在桃園都有工作機會。

至於台中，比薪水指出，其地理位置最大優勢就是連接南北，可成中繼站，而台中自己本身是以「製造業」為主要產業型態，許多大廠的製造單位即會設置在該地，像是台積電（2330）、友達光電（2409）、台灣美光等，都有在台中有設置廠房。

此外，新北、桃園以及台中，雖然在「平均月薪」與新竹及台北相比較無競爭力，但其實也乏有高薪工作機會。比薪水特別整理出新北、桃園以及台中2020 年第4季平均月薪高於該城市平均月薪的大公司，讓大家在選擇公司時，可以有更多資訊可以參考。

其中，「新北」的高薪公司有Super Micro Computer 美超微電腦，平均薪資為102,917元。ADLINK 凌華科技（6166），平均薪資為61,069元。HTC Corporation 宏達電（2498），平均薪資為59,476元。鴻海精密工業（2317），平均薪資為56,082元。

「桃園」則有ASML 台灣艾司摩爾，平均薪資為64,333元。台灣美光，平均薪資為60,205元。長榮海運（2603），平均薪資為58,774元。神達電腦股份有限公司，平均薪資為57,738元。Advantech研華（2395），平均薪資為56,948元。

「台中」的高薪公司則有Corning 台灣康寧顯示玻璃，平均薪資為67,506元。ASML 台灣艾司摩爾，平均薪資為64,333元。台灣美光，平均薪資為60,205元。寶成工業（9904），平均薪資為56,804元。華邦電子（2344），平均薪資為56,239元。TSMC 台積電，平均薪資為48,283元。AUO 友達光電，平均薪資為47,578元。