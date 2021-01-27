台勝科 二度延後歲修
半導體景氣旺，台塑集團旗下矽晶圓廠台勝科受惠晶圓代工客戶拉貨強勁，加上記憶體廠持續拉貨，工廠忙翻天，由於生意太好，生產線無法停下來，將二度延後歲修計畫，且報價同步看漲。
台勝科也是此波矽晶圓市場熱轉下，第一家二度延後歲修計畫的指標廠，凸顯市況遠優於公司預期，只好將歲修計畫一延再延，以免因歲修影響出貨。
台勝科表示，原訂去年第4季進行歲修，但因去年產能一路滿載生產，因此將歲修計畫延至本季，但近期訂單還是非常強勁，該公司全產能運作，仍無法滿足客戶需求，只能再次將歲修計畫延後，預計在第2季進行。
台勝科是台塑集團與日本矽晶圓大廠勝高（SUMCO）合資的企業，客戶群來自於晶圓代工及DRAM廠，國內DRAM廠幾乎都是台勝科的客戶，論及當前DRAM市況，台勝科指出「很不錯」。
據悉，台勝科12吋邏輯和記憶體客戶需求均強勁，8吋受惠電源管理IC及LCD驅動器IC等應用續強，今年首季12吋與8吋接單暢旺，產能滿載，其中8吋產能最吃緊；台勝科現階段8吋矽晶圓月產能約33萬片，12吋月產能約30萬片。
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