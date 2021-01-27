SEMI籲美重新評估對陸管制

經濟日報 / 編譯劉忠勇、記者鐘惠玲╱綜合報導

國際半導體設備及材料協會（SEMI）周一呼籲重新評估川普政府的出口管制政策，並敦促即將上任的美國商務部長在以國家安全為由限制對大陸出售美國技術時，應與盟友協調合作。

業界認為，在美國新總統拜登上任之後，SEMI若能為美國對大陸半導體業限制「破冰」，不僅有助英特爾、美光、高通等美企出貨，由於這些美企都是晶圓代工龍頭台積電的重要客戶，一旦英特爾等業者恢復出貨大陸，台積電受惠最大。

另外，SEMI也公布去年12月北美半導體設備出貨報告，單月出貨金額為26.8億美元，月增2.6％，年增7.6％；去年全年出貨金額達297.82億美元，創新高，年增22.6%。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，去年12月北美半導體設備製造商出貨金額增長，年度出貨金額更超越2018年的歷史高點，為充滿挑戰的一年劃下完美句點。創紀錄的出貨金額透露出半導體產業在疫情期間，為實現數位轉型發揮關鍵作用。

半導體 美國商務部 台積電

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