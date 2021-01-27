科技廠尾牙 撒現金抽Tesla

科技業2020年可以說是豐收的一年，雖然大廠紛紛取消尾牙，或是改為線上舉行尾牙活動，但是抽獎與獎金仍免不了，尤以代工、網通製造業最令人稱羨，其中，鴻海、和碩、仁寶都撒出逾億元現金，鴻海、和碩更有抽百萬名車大獎活動。

鴻海今年線上尾牙將在2月6日舉行，邀請蕭敬騰、ALin、陳零九等藝人表演。鴻海去年的尾牙伴手禮由原本的1,900元採購券提高為1萬元，去年鴻海營收續創新高，預期今年伴手禮金額不會低於去年。

在抽獎獎項方面，鴻海今年尾牙將提供五台納智捷汽車抽獎，最大現金獎獎項是100萬元。去年尾牙最大獎由原本的100萬元後來加碼到500萬元，今年有可能比照去年水準上看500萬元，整個尾牙活動抽獎金額將達上億元。

和碩集團去年很早宣布不辦大型尾牙，改為各部門各自餐敘，但董事長童子賢去年底就說，今年尾牙大獎與前一年度一樣是價值百萬的Tesla Model 3，尾牙獎金不會變。

和碩今年尾牙頭獎是兩台Tesla Model 3，且羨煞業界的「人人有獎」普獎紅包仍高達1.5萬元，與前一年度金額相當，以和碩員工數約8,000人計算，總計將發出1.2億元獎金。

仁寶今年考量疫情取消尾牙，但回饋員工不手軟，到職三個月以上員工，送一只市價8,900元的Apple Watch SE，還加上電子禮券1.2萬元，以集團8,800名員工計算，禮券總金額達1.05億元。

新金寶集團則是每人發放現金3,000元、尾牙餐費2,000元，新金寶包括金寶、泰金寶、康舒，員工人數約3,700人計算，總計新金寶集團發下1,850萬元現金。廣達今年尾牙最大獎為30萬元，名額為八人。