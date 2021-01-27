聯電加薪 一波又一波

晶圓代工產業火熱，產能從去年至今持續供不應求，繼台積電、世界先進對員工調整結構性薪資之後，市場傳出聯電將跟進，近期對基層員工調薪，調幅約2.5%到6%，5月還有全面性的年度例行調薪，加薪案本周五（29日）生效。

聯電昨（26）日證實，今年的確針對員工薪水進行調整。聯電強調，公司底薪向來較竹科同業高，這次依照公司獲利、招募員工的競爭力進行結構性調薪，但不便對外說明調幅等細項。

聯電去年受惠於8吋產能供不應求，12吋需求同樣維持高檔，以及日本新廠加入營運挹注，推升2020年全年營收達1,768.2億元，年增19.3%，改寫新猷，表現亮眼。

據了解，聯電各職等加薪幅度包括五至六職等工程師加薪3,500元，七職等加2,500元，八職等以上的技術管理職不動。助理工程師加薪1,000元至1,500元，整體調薪幅度約2.5%至6%。

新進員工部分，助理工程師起薪增加1,500元，學士、碩士畢業起薪增加3,500元，博士增加2,500元。

聯電目前產能利用率滿載，因應南科廠進行擴產需求，預計今年持續擴編人力，對外徵才約1,000人。

營運展望方面，法人看好終端需求持續強勁，帶動晶圓代工產能持續供不應求，聯電傳出農曆年後將再陸續調漲8吋、12吋代工價格，在代工價格續強、再加上聯電產品組合改善，有望進一步推升營運表現。