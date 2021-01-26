推進歐洲5G 聯發科與瑞士電信、愛立信、OPPO完成測試

聯發科（2454）近期成功與瑞士電信、愛立信、OPPO共同完成5G載波聚合與VoNR語音及網路通話測試，將歐洲5G網路進程推進了一大步。

截至目前，大多數運營商的 5G 網路仍以非獨立組網為主。VoNR 可推動 5G向獨立組網發展，減少對 4G LTE網路的依賴，實現超越增強型行動寬頻 (eMBB) 的吞吐量，並擁有超低延遲和高可靠性等特點，可加速 AR/VR 、智慧工廠和自動駕駛汽車等 5G 應用場景的落地。

聯發科無線通訊技術本部總經理潘志新表示，聯發科與瑞士電信、愛立信和 OPPO 等夥伴多年來一直保持緊密合作，本次測試成功是歐洲 5G 獨立組網的開始，聯發科技天璣系列 5G 晶片支持不同網路架構下最先進的 5G 載波聚合和 VoNR 技術，將為消費者帶來卓越的5G連網體驗。

5G VoNR及網路通話使用了內含聯發科天璣800的OPPO Reno4Z 和內含聯發科技天璣1000+晶片的測試裝置、瑞士電信的商用5G網路、以及愛立信的無線存取網路 (RAN)、核心網路和IP多媒體子系統 (IMS) 解決方案等網路設備。

瑞士電信技術長Christoph Aeschlimann表示，得益於技術上的前瞻投入，瑞士電信已連續四年獲得umlaut connect 行動網路專業評比中瑞士行動網路測試第一名。未來，5G 服務將以獨立組網為主，投資5G獨立組網的同時，我們也為瑞士開拓了網路切片、企業專網等新機會。

OPPO 西歐區總裁薛潔表示，透過這項聯合測試，讓公司向歐洲5G獨立網路商業化邁出了一大步。 2021 年是加速 5G 商用的關鍵年，OPPO希望在與聯發科、愛立信和瑞士電信的共同努力下，帶給歐洲消費者最好的 5G 體驗。

愛立信5G RAN產品線負責人Hannes Ekström表示，將5G獨立應用推向市場，需要客戶與夥伴強有力的合作。這次用業界領先的技術，如5G載波聚合，完成測試，即是往全面享受5G效益的重要一步。愛立信很榮幸能與聯發科技、瑞士電信與 OPPO 共同推動 5G 領域的創新。公司正在打造一個可靠、安全、靈活的 5G 獨立組網架構，推動歐洲的數位轉型。