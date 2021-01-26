訊連FaceMe臉部辨識引擎 奪全球第6佳績

訊連（5203）今（26）日宣布，旗下AI臉部辨識引擎FaceMe在最新公布的美國國家標準暨技術研究院（NIST）臉部辨識技術基準測試（FRVT）中再創佳績，在實境照比對測試項目（WILD 1E-5）中以96.98%辨識率，在各國的開發團隊中名列全球第6，也是非中國廠商中排名第1的業者。

FaceMe是訊連專為邊緣運算打造的臉部辨識引擎，可建置在搭載高階處理器及圖像加速卡的伺服器和工作站，或是搭配輕量化處理器的IoT邊緣運算裝置等場景，為系統整合商帶來快速、彈性且精準的人臉辨識解決方案。

本次FaceMe所接受的「臉部辨識技術基準測試」，是由美國國家標準暨技術研究院設立，為全球性權威臉部辨識演算法評比；實境照比對的測試是比對安控攝影機所拍攝實境照片，為測試中難度最高的指標性項目，通常會有角度不佳、局部遮蓋、光線不佳等較難以辨識等情形，應用場景可涵蓋智慧安控、智慧警政、智慧城市、智慧交通及智慧零售等多樣化場景。

訊連FaceMe在本月最新公布的NIST測試報告中，在實境照比對測試項目中以96.98%辨識率，名列全球第6，且在非中國廠商中排名第1。訊連表示，FaceMe可提供沒有資安疑慮的臉部辨識技術，為台灣開發臉部辨識技術的首選，可幫助IoT/AIoT廠商在全球市場產品中導入無資安疑慮的刷臉技術。

訊連執行長黃肇雄表示，臉部辨識技術近年已陸續在全球各應用領域落地，在台灣也能看到越來越多智慧城市、智慧警政、智慧安控等相關應用，陸續導入臉部辨識；此外，臉部辨識也是重要的資安及國安議題，FaceMe提供高準確度的臉部辨識，可提供台灣本地專案兼具資安與效能的臉部辨識解決方案。