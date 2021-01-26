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中華電信資本支出431.5億元、激增8成 創歷史新高

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）衝刺5G建設、海纜及IDC投資，董事會今天通過2021年資本支出為431.5億元，超越去年的2013年的364億元，創下歷史新高，也超出市場預期。

中華電信表示，今年資本支出為431.5億元，較2020年增加195.5億元，主要為5G擴大建設、IDC機房擴建、新建海纜、公用交換電話網路（PSTN）IP化及MOD平台加速汰換等策略投資及無形資產的變動。

日前中華電信宣布將加速加量建設5G網路，董事長謝繼茂便曾預告，今年光是行動資本支出就會突破百億元，而近期中華電信也宣告第二波5G採購，像諾基亞跟愛立信共採購高達125.9億元的5G設備，列入2021年資本支出計畫。

除了5G建設，中華電信也加速海纜及雲端網路資料中心（IDC）建設，總經理郭水義表示，近年隨著雲端應用增加，美中貿易戰以及香港國安法上路等議題，造成國際海纜需求外溢效應，中華電信也加碼投資海纜及雲端網路資料中心。

近年美中貿易戰延燒，各國對中政策也影響國際業者國際海纜投資及資料中心設置地位，Google等國際業者近年加速對台投資資料中心，中華電信更宣布，積極投資國際海纜，未來三年就投資三個海纜，提升國際通訊戰略地位。中華電信擁有國際海纜資源，也被比喻成為台積電之外的另一個護國神山。

中華電信擁有12條連外海纜正在服役，中華電信未來三年更將參與投資三條國際海底光纖電纜，2021年底到2022年有一條東南亞日本二號（SJC2）海纜加入啟用，Google等國際業者來台設置雲端資料中心，讓台灣亞洲資料中心的地位更顯提升。

中華電信表示，近年隨著國際OTT傳輸量大增，2019年快速成長到25T，今年成長一倍達51T，成長比香港高，而為因應需求，未來新投資海纜會同時登陸北部跟南部海纜站。

2020年中華電信資本支出預算為307億元，鎖定光纖、5G、IDC及雲端以及各業務服務平台，最後資本支出執行金額為236億元。

中華電信 5G

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