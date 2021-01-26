智邦取消尾牙 員工一人發1.2萬及別具意義的一包米

網通大廠智邦（2345）今年雖取消尾牙，但獎金福利不縮水，原定參加尾牙的台灣及全球員工，一人發放1.2萬現金，同時發給員工別具意義的「石虎米」

智邦近年未舉行大型尾牙，改為分中心舉行尾牙，今年因為疫情關係，大、小尾牙全部取消，改為一人發放1.2萬現金，已經入帳。

而智邦也發給員工「石虎米」，則具有喚起社會關懷生態價值的意義。「石虎米」是智邦科技與苗栗石虎田流域的農民們合作，在苗栗楓樹窩正式立牌契作石虎田，參與契作的兩畦水田取名為「生態饗樂園」和「多元共享水田」，希望以實際的行動力轉化為影響力，讓更多人注意到關懷台灣土地的生態價值。

智邦科技表示，石虎田流域收復活動所體現的價值，與智邦長期以來堅信的「Making Partnership Work」理念相同，這其中的包括了尊重生態、多元發展，而智邦也希望，透過參與此次活動，能夠帶動更多人對於石虎生態、乃至於台灣不同面向的生態環境的關注重視。

智邦科技認為，關懷土地不是出多少錢的事，我們希望透過智邦的影響力和領導力，帶動員工以及供應鏈夥伴一起來做對台灣有意義的工作–石虎生態流域收復。最重要的是從我們透過行動，來實踐我們的想法，發揮我們的影響力。行動力就是影響力。今天我們從自己開始，就在這裡與支持友善土地的農民國輝與義雄一起契作我們的水田，『生態饗樂園』和『多元共享水田」。

智邦科技表示，許多人也許知道苗栗有石虎，也許很多人想幫助石虎不受生態環境變化的影響，但可能很多人不知道該如何行動，也不知道該如何從個人做起發揮影響力，進而做出改變。

長期以來，智邦科技所相信的「Making Partnership Work」理念，已更進一步演繹為對土地、社會、世界共生體系群體的關懷，而我們相信，行動力是影響力的起點，而領導力是影響力的基礎，從關懷的發心，到行動的付出，進而到共生的實現，這就是智邦相信的價值。