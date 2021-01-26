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繼日月光本月初調漲打線報價後 力成集團旗下超豐跟進

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

繼IC封測龍日月光投控本月初調漲打線報價後， 力成集團旗下超豐也宣布調 漲接單報價， 漲幅達雙位數。

這是力成集團新任執行長謝永達今日主持旗下力成與超豐聯合法說會時，面對 法人提問，回應超豐在新年度的價格策略調整。

謝永達說，超豐與客戶已維持長久合作，但近期訂單需求遠遠超過超豐產能負荷 ，在原材料漲價及新台幣匯率強升的因素下，公司確實會在近期調漲報價。由於超豐的客戶都是長期合作，原本超豐不打算漲價，但訂單實在太強了，超豐產能早已滿載，雖然公司今年仍會透過去瓶頸工程，增加凸塊及晶圓級尺寸封裝產能覆晶產能，仍也無法滿足客戶強勁的訂單。

他指出，這波強勁的訂單需求，主因來自AI人工智慧、筆電和手機相關應用晶片，這些晶片因美中貿易磨擦及新冠肺炎疫情，訂單湧進台灣，超豐也是受惠廠商，例如有客戶就把原本在中國及馬來西亞的訂單轉到台灣，由於疫情尚未有效獲得控制，預料相關防疫、遠距應用晶片還會持續強勁，加上近期車用回溫，更加深後段封裝的產能更吃緊。

謝永達強調，很難籠統說明這次超豐調漲封裝價格，會有多少漲幅，內部已由業務部門提出精緻的供需分析報告，針對不同客戶及品項，擬定調漲幅度，再經總經理簽核後正對向客戶通知。他預估這次調幅至少會有雙位數，但真正落實會落在2月底。

超豐受惠打線需求爆單，從去年第2季起，連三季單季營收創新高，今天公布第4季合併營收40.6億元、稅後純益7.42億元，每股純益1.3元；去年全年合併營收147.02億元 ，年增22.2%，稅後純益26.62億元、年增40.4%，每股純益4.68元，去年第4季營收、獲利，去年全年營收和獲利都寫下歷史新高。

至於力成是否跟進漲價，謝永達並說，由於力成的客戶幾乎都是一線大廠且長期合作，公司很難難進，但因原材料上漲，將會與這些大客戶討論，爭取合理調整。

營收 力成

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