IoT支援決策服務 車用、製造最富商機

「IoT（物聯網）將驅動半數以上產業，決策支援服務創造最高價值！」Gartner研究部副總裁蔡惠芬26日在智慧物聯國際商機論壇指出，IoT除能輔助自動偵測排程，未來將進化成最高階的「決策支援」產品，其中車用、製造、運輸、安全、醫療產業囊括前5大的商機。

決策支援創造高價值

「2024年以前一半以上的企業應用將由IoT驅動，並由數據來做決策。」蔡惠芬指出，愈來愈多企業轉型納入IoT技術，整合前、後端資源，將更多企業應用附加價值納入；如風力發電原本是預測性維修，會進化到自動排程維修，甚至自動零件下單，「未來會愈來愈往企業實務應用的方向靠。」

蔡惠芬表示，最好的技術投資時間，就在技術曲線從高點下滑到成熟期這一段，包括「數位雙生」（Digital Twin）等關鍵技術；但要選哪個技術做？智慧裝置屬於初階，再來是自動排程，價值次高的是虛擬助理，如智慧導航服務等；最高價值是「決策支援」，因為難度真的很高，產品的長遠價值也會比較高。

以人為本的完整體驗

蔡惠芬指出，「以人為本」的技術包括互聯網行為、手機的GPS、人的表情，或人與環境的互動，判斷當時這個人的情況，需要怎樣的協助？例如因為新冠疫情，需要知道員工的足跡、有無勤洗手？第二是完整體驗，解決方案涵蓋用戶、操作者、使用者、開發者的體驗，做到完整才是不可取代的方案。

「以車聯網為例，結合行事曆，預先知道要去拜訪的對象是誰。」蔡惠芬說，如果知道1公里外有車禍，無法及時趕上，數位助理會問「要不要幫發簡訊給對方說會遲到？」，「你只要說『是』就好，這就是完整的體驗！」未來社會變化快速，能否很短時間變出解決方案？需要超級自動化的購買體驗。

偵測應用無所不包

「從行業別來看，商機在哪裡？」蔡惠芬強調，從2020到2029年，車用、製造、運輸、安全、醫療將佔據前5大商機，而台灣位處大中華區新興亞洲市場，機會非常大；台灣有精密工業、腳踏車、筆電組裝代工等強項，能否把這些know how變成生態系？透過物聯網整合應用，就不必全都要自己開發。

IoT（物聯網）最好的技術投資時間，就在技術曲線從高點下滑到成熟期這一段，包括「數位雙生」（Digital Twin）等關鍵技術。（photo by祝潤霖／台灣醒報）

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