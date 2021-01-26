快訊

陳時中宣布了！境外本土新冠夾擊台灣 「鎖國」政策延續

聯強去年逆轉向上 今年可望躍進成長

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

聯強（2347）2020年在第4季全力衝刺、突破千億大關的帶動下，全年營收逆轉向上，回復成長。展望今年，聯強定調主軸為「躍進」，將全員衝刺、挑戰新高，在兩大事業全速衝刺以及市場看好下，聯強今年業績將會有優於預期的好表現。

聯強去年合併營收3,343億元，若排除匯率影響，較2019年成長1%。去年第1季受疫情突發影響，聯強營收大幅下滑16%，為10年來新低；但第2季隨即回穩，第3、第4季則已回到年對年正成長的軌道，並連續三季達到雙位數季成長。

聯強表示，去年各區域以紐澳表現最佳，不但連續五季創同期歷史新高，全年更突破600億大關，改寫新高紀錄。聯強紐澳近年加速建置完整的上下游資訊串聯，精準掌握供應鏈服務需求，與品牌原廠及全國連鎖通路建立了緊密的合作關係，因此在疫情初發就能展開超前部署，充分掌握這一波遠距、宅經濟的商機，使得業績得以屢創佳績。

聯強大陸與元件事業在去年第1季，都因疫情造成的經濟活動停滯與供應鏈中斷，出現2~3成的大幅衰退。惟第2季解封、供應鏈重啟後，即刻加速急起直追：其中大陸聚焦商用、資料中心儲存裝置以及電競市場全力追趕；元件事業也因新品牌經營有成，以及終端需求暢旺、製造商積極備貨生產，雙雙連三季達雙位數季成長，使得全年累計僅分別微幅下滑4%與2%。

台灣部分，資訊與消電表現不錯，去年各季都較前年成長；通訊則因5G手機上市前的市場觀望，下滑幅度較大。印尼因主力產品嚴重缺貨、同時下半年政府採購暫停；香港則因整體政經情勢不穩，兩者都有10%左右的衰退。

有關新業務發展部分，聯強近年積極發展的電競、技術服務、雲端與IoT，在2020年都達到新的里程碑。雲端服務營收已連續三年以超過50%的幅度大步邁進，去年再度成長近3成，同時訂閱用戶數也超過50萬，較前年倍增。

IoT營收達到10億大關，較2019年增加5倍。技術服務營收將近18億，年成長44%。電競部分，聯強領先市場致力品牌佈建與通路拓展，並成立聯強電競聯盟強化上中下游連結，去年營收突破200億，年增54%，佔集團營收來到6%。

展望2021年，聯強定調今年主軸為「躍進」，將全員衝刺、挑戰新高。在流通事業部分，聯強看好今年市場動能，包括疫情帶動的零接觸/宅經濟商機延續、商用市場逐步回溫、雲端服務/資料中心需求持續、5G/AIoT應用更加成熟等，都將帶動相關產品大幅成長。

在元件事業部分，聯強近年積極開發經營的大陸本土品牌，以及Chromebook、車用面板、5G/WiFi6等解決方案，可望在2021年展現成果，今年有機會重回千億營收大關。在兩大事業全速衝刺以及市場看好下，聯強今年業績將會有優於預期的好表現。

聯強 營收

延伸閱讀

威剛今年營運看好 盤中股價相對抗跌

外資看好聯詠長線毛利率上看四成 目標價調高至600元

影／民進黨立委呼籲農委會超前部署 穩定年節豬價

梅根痴心妄想兒子亞契繼承英皇位 超前部署？

相關新聞

物聯網產值去年逾1.47兆 龔明鑫：今明年續爆發

國發會主委龔明鑫今天表示，2020年台灣物聯網產值將突破1.47兆元，成長速度驚人，估計今、明年會持續爆發成長，下半年疫...

Google馬大康：台灣應加入全球布局 提升競爭力

Google台灣區董事總經理馬大康表示，美國在新冠疫情影響下極力開發智慧醫療及遠距醫療等物聯網技術，而台灣在5G、AI、...

智原去年營收55億元 每股賺1.08元

ASIC設計服務業者智原（3035）於今（26）日舉行法說會，該公司去年業績小增，並公布每股純益為1.08元。

日媒：台灣掌握車用晶片議價權 台積電擬漲15%

日本經濟新聞報導，全球半導體供給不足，台積電等台灣半導體大廠考慮調漲晶片價格，漲幅最高達15%，以車用晶片為主，最快2月...

「KKNOW」線上音樂比賽全民評審 選手環島也能比賽

亞洲最具影響力的聲音社群 KKBOX 加速挖掘華語音樂潛力新星，推出全新音樂比賽平台「KKNOW」，以 Live 直播技...

訊連人臉辨識測試名列前茅 全球排名第6

全球頂尖AI臉部辨識領導廠商訊連科技（5203）今（26）日宣布，旗下FaceMe® AI臉部辨識引擎於2021年1月份...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。