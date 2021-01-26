聯強去年逆轉向上 今年可望躍進成長

聯強（2347）2020年在第4季全力衝刺、突破千億大關的帶動下，全年營收逆轉向上，回復成長。展望今年，聯強定調主軸為「躍進」，將全員衝刺、挑戰新高，在兩大事業全速衝刺以及市場看好下，聯強今年業績將會有優於預期的好表現。

聯強去年合併營收3,343億元，若排除匯率影響，較2019年成長1%。去年第1季受疫情突發影響，聯強營收大幅下滑16%，為10年來新低；但第2季隨即回穩，第3、第4季則已回到年對年正成長的軌道，並連續三季達到雙位數季成長。

聯強表示，去年各區域以紐澳表現最佳，不但連續五季創同期歷史新高，全年更突破600億大關，改寫新高紀錄。聯強紐澳近年加速建置完整的上下游資訊串聯，精準掌握供應鏈服務需求，與品牌原廠及全國連鎖通路建立了緊密的合作關係，因此在疫情初發就能展開超前部署，充分掌握這一波遠距、宅經濟的商機，使得業績得以屢創佳績。

聯強大陸與元件事業在去年第1季，都因疫情造成的經濟活動停滯與供應鏈中斷，出現2~3成的大幅衰退。惟第2季解封、供應鏈重啟後，即刻加速急起直追：其中大陸聚焦商用、資料中心儲存裝置以及電競市場全力追趕；元件事業也因新品牌經營有成，以及終端需求暢旺、製造商積極備貨生產，雙雙連三季達雙位數季成長，使得全年累計僅分別微幅下滑4%與2%。

台灣部分，資訊與消電表現不錯，去年各季都較前年成長；通訊則因5G手機上市前的市場觀望，下滑幅度較大。印尼因主力產品嚴重缺貨、同時下半年政府採購暫停；香港則因整體政經情勢不穩，兩者都有10%左右的衰退。

有關新業務發展部分，聯強近年積極發展的電競、技術服務、雲端與IoT，在2020年都達到新的里程碑。雲端服務營收已連續三年以超過50%的幅度大步邁進，去年再度成長近3成，同時訂閱用戶數也超過50萬，較前年倍增。

IoT營收達到10億大關，較2019年增加5倍。技術服務營收將近18億，年成長44%。電競部分，聯強領先市場致力品牌佈建與通路拓展，並成立聯強電競聯盟強化上中下游連結，去年營收突破200億，年增54%，佔集團營收來到6%。

展望2021年，聯強定調今年主軸為「躍進」，將全員衝刺、挑戰新高。在流通事業部分，聯強看好今年市場動能，包括疫情帶動的零接觸/宅經濟商機延續、商用市場逐步回溫、雲端服務/資料中心需求持續、5G/AIoT應用更加成熟等，都將帶動相關產品大幅成長。

在元件事業部分，聯強近年積極開發經營的大陸本土品牌，以及Chromebook、車用面板、5G/WiFi6等解決方案，可望在2021年展現成果，今年有機會重回千億營收大關。在兩大事業全速衝刺以及市場看好下，聯強今年業績將會有優於預期的好表現。