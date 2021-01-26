凌華攻智慧醫療 推醫療級認證醫用顯示器

凌華（6166）今（26）日指出，公司推出通過醫療認證的ASM系列醫用顯示器。此ASM系列產品是專為與內視鏡、顯微鏡、透視鏡、多模特影像及其他醫學造影系統整合而設計，用來將各種臨床造影設備的動、靜態影像視覺化，適合應用在手術室、加護病房、急診室和檢查室。

凌華表示，醫用顯示器遠高於一般桌上型螢幕規格，須獲醫療認證以符合各種醫療級標準。開發此ASM系列時，該公司分析全球醫學造影市場，找出最能有效支援重症照護設施的元件、技術和功能。此款公衛電腦專為醫護人員設計，訴求安全性、抗菌防護、影像和彩色視覺呈現以及極低的時間延遲，協助醫療人員更精確操作手術和診斷，減少疲勞。

凌華醫療專案經理Andreas Holst表示，其ASM醫用顯示器系列具備市面上五款頂級顯示器的最佳功能。尤其在疫情期間，外科醫師和照護人員需要高精度顯示器以快速完成診斷，進而確保工作人員和患者的安全，OEM和器材製造商則需要具有模組化靈活性的顯示器，以便客製並快速上市醫療新品。而此款ASM醫用顯示器系列均能滿足這些需求。

ASM醫用顯示器的前面板上穩固地黏附一片全面保護的玻璃螢幕，如發生撞擊，螢幕會固定在顯示器上，防止潛在的危險和衛生破口；其配備PCAP多點觸控功能，便於操作應用軟體或控制連接的設備；具有抗菌塗層的無縫零螺絲的鋁製外殼符合最新IP54防護等級，全面防止液體和灰塵滲透，全機並支援噴霧和濕式消毒，降低醫療環境感染風險。