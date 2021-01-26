聯發科攜手OPPO、愛立信 推動歐洲5G獨立組網發展
手機晶片大廠聯發科（2454）於今（26）日宣布，近期成功與瑞士電信、愛立信、OPPO共同完成5G載波聚合與VoNR語音及網路通話測試，將歐洲5G網路進程推進一大步。
進入5G時代，目前全球大多數電信業者的5G網路仍以非獨立組網為主。VoNR 可推動 5G向獨立組網發展，減少對4G LTE網路的依賴，實現超越增強型行動寬頻 (eMBB) 的吞吐量，並擁有超低延遲和高可靠性等特點，可加速 AR/VR 、智慧工廠和自動駕駛汽車等 5G 應用場景實現。
聯發科無線通訊技術本部總經理潘志新表示，身為5G創新先鋒，聯發科與瑞士電信、愛立信和OPPO等夥伴，多年來一直保持緊密合作，這次測試成功是歐洲5G獨立組網發展的開始，聯發科天璣系列5G晶片支持不同網路架構下，最先進的 5G 載波聚合和 VoNR 技術，將為消費者帶來卓越的5G連網體驗。
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