Google馬大康：台灣應加入全球布局 提升競爭力

Google台灣區董事總經理馬大康表示，美國在新冠疫情影響下極力開發智慧醫療及遠距醫療等物聯網技術，而台灣在5G、AI、半導體產業鏈和雲端方面有堅強的基礎建設，並且有許多優秀的技術人才，成為台灣最大的競爭優勢，因此可加速進行全球投資布局，提升台灣的國際競爭力。

亞洲．矽谷計畫執行中心今天舉辦「2021 智慧物聯國際商機論壇」，國發會主委龔明鑫、亞洲·矽谷計畫執行中心執行長高仙桂到場致詞，會中並邀請馬大康、Gartner全球研究副總裁蔡慧芬，就全球物聯網產業發展趨勢及商機進行分析。

此外，台灣Panasonic副總經理紀文傑與系統整合公司皇輝科技執行長張智強，分別介紹物聯網在日本智慧城市的應用及台商南向商機拓展的寶貴經驗。最後並進行交流座談，從產業趨勢、落地應用到技術輸出等面向，共同探討台灣智慧物聯網產業的全球商機。

高仙桂表示，亞矽計畫自2016年9月推動迄今，以「推動物聯網發展」及「健全創新創業生態系」為2大主軸，台灣物聯網產值去年有機會突破1.47兆元。為協助國內產業在疫情下爭取國際商機，亞矽計畫執行中心積極運用線上交流的方式協助廠商，也積極引進全球數位巨擘創新資源，如台灣已成為Google 在亞太地區規模最大的研發基地。

龔明鑫則說，去年台灣半導體產值突破3.22兆元，年成長率20.7%，大幅優於全球平均的3.3%，其中晶圓代工與封裝測試市占率穩居全球第一，這對於即將到來的5G、AI與IoT科技革命至關重要，是全世界最重要的地方。