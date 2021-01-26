智原去年營收55億元 每股賺1.08元
ASIC設計服務業者智原（3035）於今（26）日舉行法說會，該公司去年業績小增，並公布每股純益為1.08元。
智原第4季合併營收為14.3億元，季減4.2％，年增約2％，毛利率為46.8%，歸屬於母公司業主淨利為0.23億元，每股純益為0.09元。該公司去年合併營收為55億元，年增3.6％，歸屬母公司業主淨利為2.68億元，每股純益為1.08元。
智原表示，去年第4季營收因量產收入減少而下滑，但委託設計(NRE)及IP收入仍較前一季成長，雖然來自舊客戶的量產貢獻減少，但新案出貨延續上一季動能，整體下半年量產收入較去年同期成長17.9%，其中產品包括自動化應用、AIoT、影音等，大多為利基型產品。
回顧2020年，智原認為，雖然NRE業務受疫情影響，造成營收認列遞延，但該公司長期耕耘的利基型新案出貨加速，讓整體量產仍較前一年成長17.6%。
展望2021年，智原認為第1季可望淡季不淡，營收持續成長，2021全年營運，期望ASIC及IP業務都維持成長的趨勢。
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