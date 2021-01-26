快訊

陳時中宣布了！境外本土新冠夾擊台灣 「鎖國」政策延續

智原去年營收55億元 每股賺1.08元

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

ASIC設計服務業者智原（3035）於今（26）日舉行法說會，該公司去年業績小增，並公布每股純益為1.08元。

智原第4季合併營收為14.3億元，季減4.2％，年增約2％，毛利率為46.8%，歸屬於母公司業主淨利為0.23億元，每股純益為0.09元。該公司去年合併營收為55億元，年增3.6％，歸屬母公司業主淨利為2.68億元，每股純益為1.08元。

智原表示，去年第4季營收因量產收入減少而下滑，但委託設計(NRE)及IP收入仍較前一季成長，雖然來自舊客戶的量產貢獻減少，但新案出貨延續上一季動能，整體下半年量產收入較去年同期成長17.9%，其中產品包括自動化應用、AIoT、影音等，大多為利基型產品。

回顧2020年，智原認為，雖然NRE業務受疫情影響，造成營收認列遞延，但該公司長期耕耘的利基型新案出貨加速，讓整體量產仍較前一年成長17.6%。

展望2021年，智原認為第1季可望淡季不淡，營收持續成長，2021全年營運，期望ASIC及IP業務都維持成長的趨勢。

智原 營收

延伸閱讀

天鈺股價盤整 今遭打入跌停

不畏大盤走跌 松翰、類比科盤中攻上漲停

聯詠、瑞昱 盤中股價再創高

中華電5G AIoT聯盟進駐高雄 徵500名高階人才

相關新聞

物聯網產值去年逾1.47兆 龔明鑫：今明年續爆發

國發會主委龔明鑫今天表示，2020年台灣物聯網產值將突破1.47兆元，成長速度驚人，估計今、明年會持續爆發成長，下半年疫...

Google馬大康：台灣應加入全球布局 提升競爭力

Google台灣區董事總經理馬大康表示，美國在新冠疫情影響下極力開發智慧醫療及遠距醫療等物聯網技術，而台灣在5G、AI、...

智原去年營收55億元 每股賺1.08元

ASIC設計服務業者智原（3035）於今（26）日舉行法說會，該公司去年業績小增，並公布每股純益為1.08元。

日媒：台灣掌握車用晶片議價權 台積電擬漲15%

日本經濟新聞報導，全球半導體供給不足，台積電等台灣半導體大廠考慮調漲晶片價格，漲幅最高達15%，以車用晶片為主，最快2月...

「KKNOW」線上音樂比賽全民評審 選手環島也能比賽

亞洲最具影響力的聲音社群 KKBOX 加速挖掘華語音樂潛力新星，推出全新音樂比賽平台「KKNOW」，以 Live 直播技...

訊連人臉辨識測試名列前茅 全球排名第6

全球頂尖AI臉部辨識領導廠商訊連科技（5203）今（26）日宣布，旗下FaceMe® AI臉部辨識引擎於2021年1月份...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。