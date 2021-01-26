「KKNOW」線上音樂比賽全民評審 選手環島也能比賽

亞洲最具影響力的聲音社群KKBOX加速挖掘華語音樂潛力新星，推出全新音樂比賽平台「KKNOW」，以Live直播技術為音樂人打造不受區域、國界與時間限制的專屬空間。KKNOＷ舉辦「TURNTABLE 輪到你了」 官方比賽，第一季賽事自2020年12月起至1月24日短短1個月，舉辦超過90場比賽、吸引近1,000名海內外選手報名參賽。

KKBOX指出，疫情不明朗導致為數眾多的演唱會、音樂賽事、藝文活動取消或延期，重創音樂產業發展。2020年初，內部團隊開始著手研發與測試，經過10個多月的努力後，推出「不受區域、國界、時間所限制」的線上音樂比賽平台KKNOW，專注於發掘新世代音樂新星而生的服務。

負責KKNOW的產品總監吳俊毅表示，以直播技術Live呈現音樂內容的比賽平台KKNOW，減少通勤移動、人潮群聚等阻礙因素，讓選手只需在自己家裡便能參賽，這會大大增加選手參賽意願。在賽事中，的確打破了地域與時間的限制，除了海外選手爭相報名之外，更有選手一邊環島一邊比賽，成功闖入前10強。

另外，以往選秀比賽以專業評審為主，即便有引進民眾投票，但也有名額上的限制，KKNOW以直播技術為基礎，打造出適合賽事評比的結構，不只有專業評審，民眾也能給予參賽選手即時的應援，應援的多寡將成為選手積分，以及有實質鼓勵往下步邁進的重要一環。KKNOW的賽事設計如同實體比賽一樣，會讓所有觀眾與評審在同一個場域中完整看到選手表演，比賽一結束便會馬上計算評審評比與觀眾應援的成績，選手跟觀眾可立刻知道結果，更具公平性。

第1季複賽即日起至2月6日開打，主辦單位邀請業界音樂人組成專業評審團，包含實力派創作歌手李友廷、吳柏蒼、廖文強、RĒD芮德、Chrisflow唐仲彣、Vicky陳忻玥、柯泯薰、知更、Chick en Chicks，專業製作人如JerryC、Terrytyelee梁永泰、Victor劉偉德、rgry、Tower da Funkmasta、百罡、陳小律 GreenTed等。複賽賽事從10組中選出前3名選手進入決賽，選手將在3月13至3月14日「KKBOX 催下去音樂節」暝夢舞台上進行最終回賽事，由評審及觀眾們共同選出第1季冠軍選手。