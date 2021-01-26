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電子業徵才熱！日月光製程工程師薪資上看100K

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
圖為封測大廠日月光訂去年12月在高雄徵才。圖／日月光提供
圖為封測大廠日月光訂去年12月在高雄徵才。圖／日月光提供

新冠肺炎疫情改變民眾生活及消費習慣，帶動遠距工作需求，致電子業大徵才。根據勞動部「台灣就業通」徵才網站，矽品精密工業設備維護工程師薪資上看61K，日月光（3711）半導體製造之製程工程師薪資最高則可達100K。

勞動部表示，新冠肺炎疫情衍生遠距工作需求，致使5G、物聯網設備加速建置，又因美中貿易衝突，台灣受惠轉單效應，訂單滿載，以及民眾環保意識抬頭，各國紛紛投入電動車市場等，均使電子零組件需求大增，前景看好，連帶「電子零組件製造業」去年12月徵才人數為8,833人，創10年同月新高，相較於2019年12月成長20.83％。

根據「台灣就業通」徵才訊息，國巨（2327）、群創光電（3481）、日月光半導體製造、矽品精密工業及聯華電子（2303）等公司，分別透過台灣就業通釋出不少職缺，工作內容以製程技術員及設備維護（助理）工程師為主，其中，矽品精密工業設備維護工程師薪資上看61K，且每年提撥10％可分配盈餘予員工同享，日月光半導體製造之製程工程師薪資最高則可達100K。

勞動部勞動力發展署統計，2020年12月各公立就業服務機構新登記求職人數總計56,492人，較上月增加2％，新登記求才人數為86,614人，較上月減少11.12％，平均每一位求職者有1.53個工作機會，亦即求供倍數為1.53倍。

工程師 薪資

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