超羨慕！和碩尾牙抽獎送百萬特斯拉 每人發1.5萬紅包

代工大廠和碩（4938）去年營收續創歷史新高，雖然考量到疫情沒舉辦大型尾牙，但是犒賞員工不手軟，不但沒抽到獎的員工每人有1.5萬元紅包，抽獎最大獎還是價值百萬元的特斯拉Model 3，這部分與去年相當，今年和碩更是加碼再送一台特斯拉，總共兩台特斯拉送出去！以和碩員工數約8000人計算，共發出1.4億元的獎金。

和碩在iPhone 12與遊戲機業務暢旺下，和碩總計去年營收來到1.39兆元，年增2.42%，續創歷史新高，連續三年營收破1.3兆元，也為連續三年營收持續改寫新高。

面對疫情防疫需求，代工大廠相繼取消大型尾牙活動，在仁寶（2324） 11 月初開出業界第1槍後，廣達（2382）、和碩確定不舉辦大型尾牙，改由各部門舉辦小型尾牙，但均保留抽獎活動。

據悉，和碩年終抽獎日前抽出，讓員工好好過年，比照去年的歷來最高規格，頭獎送出價值逾百萬元的特斯拉電動車Model 3，今年更是加碼再抽一台特斯拉！和碩今年也維持「人人有獎」發出普獎紅包1.5萬元，加上其他獎項，和碩尾牙抽獎總獎金高達1.4億元。