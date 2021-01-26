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SEMI：12月北美半導體設備出貨月增2.6% 去年創新高

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
SEMI表示，去年北美半導體設備製造商年度出貨金額超越2018年所創下的產業新高。歐新社
SEMI表示，去年北美半導體設備製造商年度出貨金額超越2018年所創下的產業新高。歐新社

SEMI（國際半導體產業協會）今(26)日公布最新Billing Report（出貨報告），去年12月北美半導體設備製造商出貨金額26.8億美元，月增2.6%，年增7.6%；SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，去年北美半導體設備製造商年度出貨金額超越2018年所創下的產業新高。

SEMI表示，去年11月北美半導體設備製造商出貨最終數據為26.1億美元， 2019年12月則是25億美元。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，「2020年12月北美半導體設備製造商出貨金額增長，年度出貨金額更超越2018年所創下的產業新高，為充滿挑戰的一年劃下完美句點」。

曹世綸強調，「創紀錄的出貨金額顯示，半導體產業在疫情期間為實現數位轉型發揮了關鍵作用」。

半導體 疫情

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