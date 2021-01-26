主動式降噪TWS百家爭鳴 續航力、通話品質為升級重點

真無線藍牙耳機（TWS）挾簡便、易用等優勢，成為有線耳機最佳替代品，自蘋果（Apple）iPhone 12系列不再隨盒附贈有線耳機後，智慧型手機品牌業者群起效仿，如小米11及三星S21等，TWS廠商遂乘上這股助力積極推出產品，在CES 2021大放異彩。各品牌推出的TWS首重主動式降噪(Active Noise Cancelling；ANC)功能，其次，通話降噪效果提升、更持久的續航力皆是產品升級重點。

為配置ANC功能，TWS單耳搭載的麥克風數量自1~2枚升級至3枚以上，增加顯著，且更多麥克風亦有助優化通話品質、通透模式(Transparency Mode)效果，雖連帶增加成本，但隨著更多產品進入市場競逐，配置ANC功能的TWS入門價已降至150美元價位帶，有助降低消費者體驗ANC功能的門檻，擴大市場規模。

目前TWS市場參與者主要有智慧型手機品牌、傳統聲學大廠、新創公司三大類，彼此設計產品的思維略有不同。DIGITIMES Research觀察，智慧型手機品牌設計TWS以「生態系」思維出發，強調TWS與自家手機等產品有一致體驗，包括外觀顏色、設計語言，此次展出以三星(Samsung)為代表。

傳統聲學大廠如JBL、Bose基於長年累積的聲音工程實力，以豐富的產品線滿足最多分眾客群，同時強調能融入手機語音助理等功能。新創公司則專注於目標客群進行功能強化，如高階防水、頭部動作感測等。