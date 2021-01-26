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IDC：液晶顯示面板廠全年獲利可期

經濟日報 / 記者魏興中／即時報導
圖為友達大尺寸面板產品。記者李珣瑛攝影／報系資料照
圖為友達大尺寸面板產品。記者李珣瑛攝影／報系資料照

根據IDC（國際數據資訊）全球專業代工與顯示產業研究團隊最新的全球大尺寸液晶顯示面板研究報告顯示，2020年各應用大尺寸液晶顯示面板，包含可攜式電腦、監視器、電視等三大液晶顯示面板，出貨量明顯增長，成長率達7.28%，總量高達6.58億片，創過去十年以來的最高紀錄。

IDC 全球專業代工與顯示產業研究團隊資深研究分析師陳建助指出，2020年全球大尺寸液晶顯示面板產業受惠於COVID-19疫情帶來的宅經濟與居家辦公，支撐各應用大尺寸液晶顯示面板需求；同時在韓廠計畫逐步減少LCD面板產能的推波助瀾下，帶動2020全年大尺寸液晶顯示面板量價齊揚的亮眼表現。

2020年各液晶顯示應用面板需求相當暢旺。觀察2020年液晶顯示面板出貨數字，可攜式電腦液晶顯示面板出貨創新高達2.24億片；監視器液晶顯示螢幕面板出貨達1.63億片，創下2013年以來的新高記錄。

電視液晶顯示面板出貨量雖衰退5.0%達2.71億片，但在2019年韓國液晶顯示面板廠逐步減產與關閉產能，加上各大面板廠積極生產大尺寸電視面板下，2020年大尺寸液晶面板產業供需與價格反轉，呈現供不應求格局。

2020年大尺寸液晶顯示前五大面板廠出貨占總體出貨75.5%，廠商間的態勢略有改變，華星光電 （CSOT）在10.5代產能開出，同時邁入可攜式電腦液晶顯示面板與監視器液晶顯示面板市場，出貨排名提升至第五位達6.8%。

其次友達光電 （AUO）受惠於強勁IT面板需求以及韓廠減產，出貨占比亦有所提升、達14.4%；京東方（BOE）與群創光電（Innolux）仍持續占據第一名與第二名位置，市占率分別為22.6%與17.0%。

展望2021年第1季，大尺寸液晶顯示面板需求持續維持強勁，加上大尺寸液晶顯示面板產能略微縮減趨勢下，各應用面板價格仍將呈現逐月上漲趨勢，其中可攜式電腦液晶顯示面板HD TN季漲幅將達到12.6%，FHD IPS季漲幅將達到9.1%。

監視器液晶顯示螢幕面板主流尺寸23.8吋與21.5吋價格季漲幅可達17.1%與14.6%；電視液晶顯示面板主流尺寸季漲幅介於9.3%至13.6%，所有應用面板主流規格的價格將超過2017年第2季以來的高點，大尺寸液晶顯示面板廠商2021年獲利可期。

電視面板 光電

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