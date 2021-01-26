台灣之星5G聯手宏碁智通 攻智慧交通

面對台灣逐漸高齡化的人口結構，台灣之星發揮跨界橫向整合的能力，今（26）日正式宣布企業合作生態系新添全台最大、市占率高達7成的公車智慧票證系統供應商「宏碁智通」，將共同投入5G時代智慧交通的擘劃，憑藉宏碁智通長期聚焦智慧電子票證、辨識應用、多元支付等領域的豐富經驗與成熟產品。

台灣之星表示，此次和宏碁智通合作，將導入台灣之星4G+5G全台涵蓋率達99%的優質網路傳輸服務，以及面向企業客戶的專業大數據諮詢與客服團隊，規劃建置各地復康巴士、無障礙計程車等電子票證系統，將透過客製化服務幫助客戶或政府單位「Engage接軌」交通領域的5G智慧化應用，為管理單位「Empower賦能」以快速串接前後台系統。

台灣之星表示，此系統透過電子票證具有的身分判別特性蒐集不同福利補助標準的乘客出行數據並從中提煉出對應洞見優化乘車體驗，進一步完善長者與身障族群的運輸配套，幫助推動公共運輸的數位轉型，建構易於交通弱勢使用者移動的生活環境，由社會參與價值的角度創造「Earn獲利」的成果，真正達到老有所用、身障友善的無障礙社會。

進入5G時代，轉型與升級成為了各產業的當務之急，尤其伴隨高齡化的影響，城市發展與運輸可及性更是考驗著地方政府邁入數位時代化危機為轉機的轉型能力。台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，高齡友善是台灣現階段高度關注的議題，尤其受到少子化加乘影響，導入科技手段對於城市發展可謂是勢在必行的未來趨勢。