不只賣華南廠 歐菲光證實：4家子公司打包出售

光學巨頭歐菲光證實賣廠，除了先前披露的華南廠，將和其他3家子公司一起打包出售，總資產超人民幣百億元，但買家未定。

立訊精密是否將接手，收購大陸最大觸控面板廠歐菲光？官方回應是否認單獨出售華南廠，而是要打包出售。

觀察者網報導，歐菲光計畫打包出售的四家子公司，包括廣州得爾塔影像技朮有限公司（華南廠）、江西慧光微電子有限公司、南昌歐菲顯示科技有限公司和江西晶潤光學有限公司等四家。歐菲光表示，這四家經營情況正常。

粗略計算，四家子公司資產合計為人民幣113.39億元；2019年共為歐菲光貢獻營收人民幣113.62億元，占營收總額（519.74億元）的21.86%。

在擬打包出售資產中，廣州得爾塔（華南廠）最為引人關注。歐菲光2016年以人民幣15.8億元價格併購索尼電子華南有限公司，當時索尼擁有蘋果50%前置攝像頭以及10%後置攝像頭的市佔，生產正是由華南廠負責。憑借此次併購，歐菲光成功切入蘋果光學鏡頭供應體系。