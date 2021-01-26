台灣之星攜手宏碁智通 攻5G智慧交通

台灣之星今（26）日正式宣布企業合作生態系新添全台最大、市占率高達7成的公車智慧票證系統供應商「宏碁智通」，將共同投入5G時代智慧交通的擘劃，憑藉宏碁智通長期聚焦智慧電子票證、辨識應用、多元支付等領域的豐富經驗與成熟產品，並導入台灣之星4G+5G全台涵蓋率達99%的優質網路傳輸服務，以及面向企業客戶的專業大數據諮詢與客服團隊，規劃建置各地復康巴士、無障礙計程車等電子票證系統。

雙方將透過客製化服務幫助客戶或政府單位「Engage接軌」交通領域的5G智慧化應用，為管理單位「Empower賦能」以快速串接前後台系統，透過電子票證具有的身分判別特性蒐集不同福利補助標準的乘客出行數據並從中提煉出對應洞見優化乘車體驗，進一步完善長者與身障族群的運輸配套，幫助推動公共運輸的數位轉型，建構易於交通弱勢使用者移動的生活環境，由社會參與價值的角度創造「Earn獲利」的成果，真正達到老有所用、身障友善的無障礙社會。

進入5G時代，轉型與升級成為了各產業的當務之急，尤其伴隨高齡化的影響，城市發展與運輸可及性更是考驗著地方政府邁入數位時代化危機為轉機的轉型能力。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，高齡友善是台灣現階段高度關注的議題，尤其受到少子化加乘影響，導入科技手段對於城市發展可謂是勢在必行的未來趨勢。

對此，台灣之星也憑藉對於科技脈動的敏銳觀察，瞄準人口年齡結構快速老化下『公共運輸』的發展前景，積極尋求企業合作夥伴擴大產業戰力；此次迎來深耕相關領域多年的宏碁智通，我們很高興將有機會發揮彼此優勢，結合電子票證系統、網路傳輸服務與大數據分析能力，以用戶體驗為中心的智慧交通思維，推動無障礙的友善城市。

另外，面對台灣區域長期發展不均，也埋下了未來都市的發展考驗，當長者需要移動他處造訪親友或就醫時，車輛能否容納輪椅、點對點接送等就成為了運輸可及性的挑戰。

宏碁智通總經理游明豐表示，宏碁智通深耕智慧交通多年，專注整合電子票證的身分識別與多元支付等技術，在高齡化社會來臨之際致力發展運輸領域供需媒合的平台，同時結合多元的社會福利政策降低使用者負擔，擴大移動力與服務的便利性，讓『走出去』不再是困擾；而智慧交通設備需要高度穩定的網路資源，確保司機端App與系統後台在長時間以及多台設備同時連線的狀況下均可正常反應。