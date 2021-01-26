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台股開在15,955點 早盤輕觸萬六關
台股今（26）日開盤小漲8.62點，指數開在15,955.16點，早盤在台積電（2330）、聯電（2303）、鴻海（2317）領頭上漲下，指數再度站上16,000關卡。
科技股財報周起跑，蘋果、特斯拉締新高，另外拜登簽署行政命令，推動聯邦政府購買美國貨的計畫，希望藉由聯邦採購程序來強化投資美國製造業。美國參議院計畫在2月初通過新一輪新冠刺激法案，但參議院民主黨領袖舒默警告，新刺激法案可能無法在四到六周內無法通過。
因此終場道瓊指數下跌36.98點或0.12%，收30,960.00點。標普500指數上漲13.89點或0.36%，收3,855.36點。那斯達克指數上漲92.93點或0.69%，收13,635.99 點。費城半導體指數上漲4.81點或0.16%，收3,079.21點。
中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，隨著春節長假將至，台灣本土疫情又有升溫跡象，誘使內資提前獲利了結。但目前台股大環境資金行情未減，且低利環伺，不少個股仍具操作空間，可多加留意具趨勢題材的中大型電子股，或逢低布局本益比低、高殖利率的績優股。長線來說，台股多方格局未變，投資人須慎防短線過熱，留意高檔震盪。
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