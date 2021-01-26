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台指期開盤跌46點 台積期貨開平盤

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台指期今日開盤15,865點，下跌46點。台積期貨近月合約開出平盤633元。路透
台指期今日開盤15,865點，下跌46點。台積期貨近月合約開出平盤633元。路透

台指期今(26)日開盤15,865點，下跌46點。台積期貨近月合約開出平盤633元。

昨日美股四大指數的標普、那指創歷史新高，道瓊因金融能源股拖累小跌，終場美股四大指數漲跌幅介於-0.12~+0.69%。台積電（2330）ADR +1.07%、聯電（2303）ADR -0.68%。

統一期貨表示，昨日外資現貨賣超209億，期貨部分減少8,542口，淨空單-2.9萬口，十大交易人與特定法人合計賣出1.5萬口。週選支撐與壓力區落在15,700至16,600之間，P/C Ratio降至1.22，整體籌碼中性看待。

統一期貨說，上周五(22日)，英特爾(INTC)公布財報，新任執行長帕特．蓋爾辛格(Pat Gelsinger)指出，在2023年前大部分晶片仍將自行生產，不符合市場對於台積電能夠吃下英特爾大單的預期，台積電股價疲軟，使台股連日上漲的力道轉弱。然而台積電調升資本支出至250至280億美元的結果不變，且市場看好的5G及先進製程仍是由台積電領軍，長線仍不看淡，投資人可待台積電拉回重要均線後偏多布局。

台積電 期貨 英特爾

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