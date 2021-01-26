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防疫大警戒 電子業拚不斷鏈

經濟日報 / 本報綜合報導
圖／經濟日報提供
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桃園醫院新冠肺炎群聚擴大，國內科技大廠再次提升防疫規格，鴻海集團啟動四大措施，跨區上下班的員工，調整為在地廠區上班；晶圓代工龍頭台積電禁止四類人士入廠；仁寶、英業達、日月光、宏達電、友達、群創等在桃園設有據點的廠商也提升防疫強度。

台灣在全球電子業扮演關鍵角色，國內半導體、電子代工、手機、零組件指標廠防疫再升級，力求全球電子業不斷鏈。指揮中心預估居家隔離人數近5,000人，昨晚已隔離近3,000人；而桃園市衛生局與警方正積極尋人，因接近過年返鄉，桃園市長鄭文燦估計未來監控人數恐破1.3萬人。

鴻海集團昨（25）日宣布，因應疫情擴大，啟動四大措施防疫，包含居住在桃園市，有跨地區上下班的員工，調整為在地廠區上班；各廠提高疫情等級，啟動網格化分流上班；各廠間環廠線接駁車暫停，跨廠區會議改以視訊為主；各廠公共區域消毒殺菌等級提升。

仁寶防疫政策由先前「減少」員工跨區交流及廠商訪客來訪，升級為「禁止」跨區交流及廠商訪客來訪，實施到3月初。英業達桃園廠區啟動辦公分流分區、產線分批輪流及部分行政人員居家上班等措施。

台積電則宣布，員工與持有長期工作證廠商如於1月6日至1月19日期間，曾至部立桃園醫院就醫、看診、陪病及探病，或於該期間密切接觸上述人士，將停止其入廠權限。

台積電強調，公司除嚴格落實現階段防疫措施，要求同仁每日更新健康聲明書及體溫追蹤，亦強化同仁防疫意識並做出進一步決議，同時將持續注意疫情變化並動態調整防疫措施。

日月光投控升級防疫措施，以「分流為主，產線不中斷」為原則，防疫規定比政府更嚴格作法施行。中壢廠強化措施，包括限制國外客戶和供應商來訪，不開放高風險地區人士到廠等。

台積電 疫情

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