台積擠產能 急供車用晶片

車用晶片產能告急，晶圓代工龍頭台積電被寄予厚望，希望能提供支援。業界傳出，台積電內部正積極調度車用晶片所需的8吋晶圓代工產能，並將英飛凌、德儀、恩智浦、瑞薩等國際汽車晶片大廠列為「首要供貨對象」，以協助解決全球車廠因缺晶片面臨生產線停擺的問題。

台積電昨（25）日並未說明如何在產能吃緊的情況下，擠出更多產能支援車用晶片客戶需求，僅強調會持續與汽車電子客戶緊密合作，以支援其產能需求，同時堅守對其他客戶的承諾。

業界分析，車用晶片對可靠度、耐用度等要求甚嚴，但不需要以最先進的製程生產，在8吋晶圓廠投片已綽綽有餘。

業界人士說，現階段8吋晶圓代工產能吃緊，台積電若調撥部分8吋產能生產車用晶片，勢必會排擠部分非車用晶片生產，市場上「搶8吋晶圓代工產能」的狀況將持續，若要確保產能無虞，「加價搶購」勢難避免。

隨著車用晶片加入搶產能，市場預期8吋晶圓代工市場盛況將延續，聯電、世界昨天股價同步逆勢收紅，世界以歷史新高價129.5元收市，大漲6.5元；聯電也漲0.7元，收57.2元，改寫近20年來新高價。

台積電表示，支援車用晶片的產能，主要為8吋特殊製程。台積電提到，如同總裁魏哲家日前於法說會中的說明，車用電子產能供應緊繃的現象，對該公司而言為首要考量，會持續與汽車電子客戶緊密合作，以支援其產能需求；台積電也會同時堅守對其他客戶所做出的承諾，以滿足客戶與市場日益多樣化的需求。

業界觀察，車用需求仍可用成熟製程支援，而且一些8吋客人陸續轉12吋晶圓投片，車用量以片數來說還是跟手機差蠻多，因此8吋部分仍可持續支援生產所需。

路透報導，台灣經濟部官員表示，經濟部已接獲包括美、歐、德、日等國關切，希望解決國際大型車廠車用電子晶片短缺的問題。台積電已允諾優化生產後，將以車用晶片為首要供貨對象。

台灣經濟部一位官員25日向路透表示，針對車用晶片短缺一事，去年底美國已對台灣提出相關的議題，大多由外交管道傳回，或是透過在當地代表處，或在台灣的代表處收到相關的訊息，「去年底收到美國和歐盟代表處來提，...今年有德國和日本」。