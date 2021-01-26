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仁寶 大手筆犒賞員工

經濟日報 / 記者吳凱中╱台北報導

代工廠仁寶今年雖因疫情取消大型集團尾牙，但董事長許勝雄犒賞員工不手軟。仁寶對員工發出內部信指出，凡到職三個月以上員工，皆送一支市價8,900元的Apple Watch SE，此外，還附上價值1.2萬元的電子禮券，若以集團8,800名員工計算，禮券總金額逾1億元。

許勝雄先前指出，仁寶今年取消大型尾牙，讓各部門自行舉辦，是「化整為零、遍地開花」，而且該給的尾牙餐費、摸彩金額，就連傳統尾牙重頭戲，董事長「一把抓」的尾牙加碼金額，都有算進去給員工。

仁寶去年尾牙席開800桌，最大獎送出20萬元電子禮券，加上每人1萬元的普獎，而傳統尾牙重頭戲，則是許勝雄一把抓的尾牙加碼金。

另外，同集團的新金寶今年則是每人發放現金3,000元、尾牙餐費2,000元，按新金寶（含金寶、泰金寶、康舒）員工人數約3,700人計算，總計新金寶集團發下1,850萬元現金。

廣達今年同樣取消大型尾牙，但抽獎改為線上舉行，頭獎一樣比照去年為30萬現金，名額同樣為八人，至於其他現金獎為20萬、15萬、10萬元。除現金摸彩外，預料廣達仍會按照往例有員工普獎。

尾牙 泰金寶 仁寶

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