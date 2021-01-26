華為傳售高階品牌／一旦成局 大立光受惠最大

華為傳將切割出售高階品牌，市場認為，若順利成局，大立光受惠最大，不過，情勢也未必完全樂觀，就算華為完全切割手機事業，新公司最大的難題還是晶圓代工產能不足、無法順利取得關鍵晶片的問題。

華為先前與台灣電子業關係密切，但在美方禁令生效後，台廠華為訂單幾乎全數歸零，台積電、聯發科、京元電等業者快速回神，透過其他客戶訂單補足華為缺口，擺脫無法承接華為訂單的衝擊，唯獨大立光因華為手機鏡頭客製化程度高，失去華為這個客戶之後，營運一路遭逢逆風。

受華為禁令影響，大立光去年第4季旺季不旺。儘管華為已另行切割新榮耀，不過，因榮耀一向以中階手機為定位，對於大立光貢獻有限，外界看好，若華為切割出售高階品牌P和MATE系列，大立光營運可望進補。

因應華為禁令，台積電去年9月15日後，就將華為訂單歸零，配合國際上政策法規變化，即使沒有華為訂單挹注，台積電去年營收與獲利仍創下新高，顯示未受華為遭遇美國制裁干擾。

業界分析，不論華為手機業務或是華為旗下手機晶片事業變化，最重要的是，台積電來自多元大客戶群需求加持下，就算華為手機晶片要追加訂單，也需要排隊等候到下半年了。