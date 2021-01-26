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日經：車用IC 喊漲15％
日經新聞25日未引述消息來源報導，為因應全球性的半導體短缺，台積電等台灣晶片代工商考慮調漲晶片價格，以車用晶片為主，漲幅最高達15%，最快預計從2月下旬起實施。
報導指出，目前考慮調漲晶片價格的台灣企業，包括台積電、聯電等公司，並已向荷蘭恩智浦（NXP）、日本瑞薩電子（Renesas）等車用半導體製造商客戶，詢問漲價意願。
由於瑞薩等公司已向各國車廠提出漲價要求，若負責代工的台灣企業也決定漲價，車用半導體價格將難免進一步上揚，極可能影響各國車廠獲利。
日經報導表示，車用半導體的嚴重短缺，已導致德國、美國和日本政府罕見向台灣當局請求增產，這或許是讓台灣廠商考慮大幅漲價的原因之一。
此外，新台幣兌美元匯率去年一年急升約6%，也是導致漲價的因素之一。
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