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台積電加強防疫 宣布四類人禁止入廠

友達1月再砸3億元 增持佳世達逾萬張股

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

友達（2409）今（25）日下午公告，為與佳世達深化業務合作並作為長期股權投資，在今年1月6~25日期間，友達旗下康利投資新取得1萬881張佳世達普通股，每單位27.98元，總金額約花費3.04億元。市場預料，友達此舉與力推「AUO NEXT」轉型策略有關。

友達原本就是佳世達最大單一股東，日前就曾公告自去年11月4日至今年1月6日，新取得超過1.2萬張佳世達普通股，現又加碼買進逾1萬張。友達指出，在本次買進之後，友達累計持有佳世達股票33萬5,231張，金額約62.02億元，持股比例為17.04%；旗下康利投資累計持有3萬3,348張，金額約8.2億元，持股比例為1.7%。

友達本月二度公告增持佳世達股票，皆表示是為了深化雙方業務合作關係，以及作為長期股權投資。市場猜測，佳世達和友達近來都積極發展醫療新事業，尤其佳世達醫療器材事業成長快速，醫療事業已占集團約6%營收，今年仍預期會有雙位數成長；友達則以顯示器本業為基礎，跨足醫療顯示應用市場，並瞄準需求日益增加的大健康產業，

友達 佳世達

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