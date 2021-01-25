台積電加強防疫 宣布四類人禁止入廠

因應目前疫情狀況，台積電（2330）今（25）日宣布，即日起，員工與持有長期工作證廠商如於1月6日至1月19日期間，曾至部立桃園醫院就醫、看診、陪病及探病，或於該期間密切接觸上述人士，將停止其入廠權限。

台積電強調，公司除嚴格落實現階段防疫措施，要求同仁每日更新健康聲明書及體溫追蹤，亦強化同仁防疫意識並做出進一步決議，重點還包括：

提醒同仁避免與非特定對象面對面接觸及避免進出醫療院所；減少來賓／訪客進入台積公司，盡量採取線上或遠端會議模式；減少同仁參加外部教育訓練或商業、學術性的交流活動；避免參加室內外大型群聚性活動、取消非必要性的聚會與活動等。

台積電強調，台積同時將持續注意疫情變化並動態調整防疫措施。