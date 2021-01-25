2021大專體總研發5G技術 讓賽事轉播突破疫情限制

近期新冠肺炎疫情轉趨緊張，牽動大型活動籌辦、體育賽事進行，事實上，去年疫情爆發之後依照中央流行疫情指揮中心規定，大專體總於108學年度2月開打的UBA賽事，就面臨暫停開放觀眾進場觀看的限制。

為了讓球迷們不受疫情影響，可以持續一睹現場賽事，大專體總秘書長曾慶裕率領團隊研發5G手機直播系統，在UBA會場架設iPhone12手機進行拍攝 ，藉創新科技與升級的通訊技術，創造出高品質、低延遲的轉播服務，在電視以外增添了全新的「觀賽頻道」，在2021年獨厚熱愛在地大專運動賽事的粉絲們。

為了達到低延遲的轉播，曾慶裕團隊在場館中設置了5部5G的iPhone，用不到1秒的時間將5G訊號傳輸至導播端，包括導播機、字幕機、慢動作重播及聲音控制等設備。曾慶裕表示，這部分要特別感謝中華電信（2412）不但給予體總5G技術支援，更協助團隊優化學校中的5G通訊訊號，讓UBA轉播能順利進行。

曾慶裕表示，以往國內的體育賽事都必須依賴媒體轉播，才能達到傳播的目的。然而運動賽事的轉播費用十分高昂，若以大專體總為例，每年主辦的賽事平均都超過2000場次，若要場場轉播，負擔相當大。

因此2009年起，曾慶裕與其團隊建立了以運動新聞為主體的「SSU大專學生運動網」，自行上傳自製的轉播錄影賽事內容；2012年，更與YouTube合作創立「SSUtv頻道」，進行各項賽事的網路直播，打破傳統電視時段的限制，提供觀眾更便利更直接的觀賽管道，也同步造就了關心運動的媒體志工團隊。

體總會創立SSUtv，是仰賴YouTube在台灣合作夥伴的發展計畫，提供非營利組織最新影音技術。曾慶裕指出，教育部非常的關注學生聯賽轉播。在團隊提出相關計畫後，每年都提供中華大專體總團隊相關的補助經費，截至目前為止，教育部體育署仍持續支持發展各項新媒體平台，培養運動媒體志工群，營造出運動員、球迷及周邊志工群三贏的局面。