晶睿助墨西哥精品珠寶品牌 打造頂級安全購物空間

晶睿通訊（3454）今天（25日）宣布，成功為墨西哥知名精品珠寶品牌Peyrelongue Chronos設計包含戶外與室內的全方位網路安防系統，成功打造零死角、高品質精品空間，提供金字塔頂端客戶舒適、安全的購物體驗。

作為墨西哥最具代表性的珠寶品牌之一，Peyrelongue Chronos為提供顧客更優質的購物空間，近期翻修位於墨西哥市的品牌旗艦店，同時重新評估店鋪整體網路安防系統。珠寶業者對於安防系統要求高，需縝密評估各區域適合產品，Peyrelongue Chronos輕鬆在VIVOTEK多元的產品線中找到符合室內與室外規格要求的攝影機。

首先選擇180度全景視野的多鏡頭攝影機MS8391-EV安裝於旗艦店正門，以超廣角1200萬畫素的高清晰影像，一機抵多機降低系統建置成本。其堅固的外殼設計除了防雨、防塵外，更能阻擋有心人士蓄意破壞，確保24小時穩定的大範圍監控。為補強店舖外安全性，另增加兩台FD9360-H半球型攝影機分別監控門外雙向道路，超群的夜視能力在嚴峻的戶外環境中依舊穩定提供清晰影像。

晶睿表示，針對室內珠寶展示重點防護區，採用VIVOTEK最具代表性的經典產品MS9390-HV 多鏡頭全景攝影機，獨特的雙鏡頭設計可提供高達20公尺的180度全景視野，以最大化視野監控高價值展示品，並清晰紀錄場域內所有動靜。

而在寬敞、舒適的名錶展示區中，安裝FE8191與FE9191兩款1200萬畫素魚眼攝影機，全方位捕捉360度零死角環景。新一代FE9191魚眼攝影機同時內建深度學習全景智慧影像分析技術-Smart 360 VCA，三大以「人」為偵測主體的功能包含入侵偵測、人群偵測和滯留偵測，協助安全人員及時接收店內異常行為警報並提升安全度與管理效益。

針對店內走道、出入口等公共空間，能否在低光源及高對比的環境中拍攝高品質影像為選擇攝影機的關鍵條件。針對此需求，分別採用500萬畫素的FD9189-HM與200萬畫素的FD8166A-N半球型攝影機。FD9189-HM配備高達30公尺的紅外線投射燈，而FD8166A-N則配備在全黑環境中可視範圍達6公尺的不可見光紅外線投射燈，兩款皆擁有超群的夜視能力，在低光源環境下依舊傳送高品質影像。透過晶睿通訊齊全且多樣化的產品線，成功協助客戶針對多變的場域快速建置高品質、高穩定性的網路安防系統。