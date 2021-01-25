投信連七買 聯電股價達近21年高點

晶圓代工廠聯電（2303）今（25）日盤中股價來到58.6元，達2001年2月以來高點，收盤價為57.2元。外資與自營商今日都對其呈現賣超，但投信已連七買。

從去年下半以來，晶圓代工產能持續吃緊，聯電去年第4季業績創單季歷史新高紀錄，表現呈現連七季增長，去年合併營收也達1.768.2億元，年增19.3%，同步刷新歷史紀錄。

據了解，因為晶圓代工產能供需吃緊，聯電去年有部分急單是適用較高價格，去年第4季的產能利用率與第3季大致相當，都在95%左右的高水準，而今年其8吋與12吋產能也有部分新訂單是適用於調整過後的較高報價。從IC設計業者端透露的消息，新報價漲幅約有高個位數到一成左右的幅度。

聯電預計將於1月27日召開法說會，外界預期，晶圓代工產能吃緊的情況延續到今年，其首季的產能需求依然很強勁。

聯電雖然在先進製程方面，與台積電（2330）已有些差距，但在成熟製程方面，擁有自己的一片天。