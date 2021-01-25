環球晶調降收購世創最低比例至五成 未成功啟動B計畫

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）於今（25）日宣布，旗下子公司GlobalWafers GmbH公開收購德國世創（Siltronic）流通在外股份案，最低收購股權比例將從原規劃的65%，調降至50%。

由於收購要約條件變更，根據德國當地法令，公開收購期間將延長兩週，2月10日截止。

環球晶先前已兩度調升收購價格，從每股125歐元，先提高到140歐元，再到145歐元。

環球晶指出，該公司於1月22日提出最優且最終收購價每股145歐元，自收購價上調後，不包含公開收購已應賣股份，環球晶圓持有Siltronic股權比例增至6.06%。目前，參與公開收購已應賣的股份為30.89%。

環球晶提到，根據調降後的最低收購股權比例，環球晶仍需取得世創13.05%股份，以達成最低收購股權比例門檻。Siltronic執行董事會於1月23日回應其樂見調升收購價格之舉，並表達該出價具有相當吸引力。

同時，環球晶圓確認，如未取得前述最低收購股權比例，將不會對Siltronic提出再次收購要約，而將執行公司已規劃中的其他拓展替代方案。

環球晶董事長徐秀蘭先前表示，對於公開收購世創股權案全力以赴，但若未成，也有準備B計畫。