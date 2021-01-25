台積電：支援車用客戶 同時堅守對其他客戶承諾

車用晶片產能告急，晶圓代工龍頭台積電（2330）被寄予厚望，希望給予支援，台積電今（25）日表示，會持續與汽車電子客戶緊密合作，以支援其產能需求，同時堅守對其他客戶的承諾。

台積電表示，支援車用晶片的產能，主要為8吋晶圓的特殊製程。

台積電也提到，如同總裁魏哲家日前於法說會中的說明，車用電子產能供應緊繃的現象，對該公司而言為首要考量，會持續與汽車電子客戶緊密合作，以支援其產能需求；台積電也會同時堅守對其他客戶所做出的承諾，以滿足客戶與市場日益多樣化的需求。

不過台積電沒有進一步解釋，在產能供應吃緊的情況下，如何擠出更多產能來支援車用晶片客戶需求。

台積電在法說會中，特別提到車市需求從2018年開始疲軟，進入2020年，更是為新冠肺炎所衝擊，相關供應鏈受影響，在去年第3季時，需求持續放緩，但是在去年第4季時，突然看到相關需求復甦，但是其實車用相關產品的供應流程長且複雜度高，而且同時市場上其他應用的需求也很強勁。

由於車用需求持續回溫，讓供應短缺更為明顯，台積電強調，該公司會將相關情況視為首要考量。

魏哲家也提到，現在看到汽車產業需要更多半導體元件，如ADAS系統需要先進製程，還有其他應用需要較為成熟的製程，例如感測器、電源管理IC等，目前確實車用成熟製程的供應有一些短缺情形。