宏達電防疫升級 桃園全體員工、各部門50%人力居家上班

防疫措施升級，宏達電董事長王雪紅繼20日宣布，居住地在桃園的員工都必須居家上班，並停止員工在桃園、新店廠區來往；24日晚間更宣布，今（25）日起各部門50%人力居家上班。

由於考慮桃園地區新冠肺炎疫情是否有擴大社區感染的風險，王雪紅顧及桃園廠區同仁及家人安全，上周三晚上即提前展開緊急防疫應變措施， 包括從21日至29日，凡居住地在桃園的員工都必須居家上班。並停止員工在桃園、新店廠區來往互動，所有會議都改為線上舉行，停止兩地員工的面談及開會。往返桃園、新店之區間接駁車也停止服務 ，暫停兩地人員互動。

在中央流行疫情指揮中心（CECC）24日晚間的記者會後，王雪紅再度指示，即刻啟動各部門50%居家上班備援人力計畫，期使員工可以儘量避免搭乘大眾運輸工具、避開與社區潛在感染源的可能接觸、降低辦公室上班人數密度，以及保護各位同仁的家人親友或同住者的健康與安全。此次實施期間為25日至29日，是否會延長實施則視CECC的疫情公布而定。

另外王雪紅也再度調度信望愛基金會配合，上周起即再發放給每位同仁六片口罩應用。由於CECC此次匡列的人數達5,000人之多，宏達電也請同仁在上述期間若有接觸到屬於匡列範圍之同事、家屬或同住者，即時回報直接主管並健康中心。同仁本人或同住家屬若因本次疫情被匡列為隔離者，除了必須即時向公司回報外，並且可以按隔離人數申請隔離慰助金每人2,000元。