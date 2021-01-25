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羨慕！仁寶尾牙取消 送員工蘋果手表、發禮券逾1億元

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
仁寶董事長許勝雄（本報系資料庫）
仁寶董事長許勝雄（本報系資料庫）

仁寶（2324）考量到疫情，宣布取消尾牙，不過回饋員工不手軟，近期發出員工內部信宣布，凡到職三個月以上員工，送一只市價8,900元的Apple Watch SE，還加上電子禮券12,000元，以集團8,800名員工計算，禮券總金額達1.05億元。

另外新金寶則是每人發放現金3,000元、尾牙餐費2,000元，按新金寶（含金寶（2312）、泰金寶、康舒（6282））員工人數約3700人計算，總計新金寶集團發下1850萬元現金。

仁寶去年就已經考慮到疫情停辦尾牙，以現在本土疫情升溫狀況來看，完全是明智之舉。仁寶近年持續擴張Apple Watch代工事業， 近年穿戴事業都有雙位數明顯增幅，這次也讓員工同享，讓其他員工看了非常羨慕。

泰金寶 疫情 仁寶

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