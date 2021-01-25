王雪紅指示提早展開緊急防疫應變 啟動備援人力計畫

隨著桃園地區疫情趨緊，宏達電（2498）已在董事長王雪紅指示下提早展開緊急防疫應變措施，考慮桃園廠區員工安全，早在上周三提前展開緊急防疫措施，居住地為桃園員工都必須居家上班，今(25)日新店總部再啟動50% WFH備援人力計畫。

考慮宏達電有桃園廠區同仁及家人安全，宏達電上周三晚上就提前展開緊急防疫應變措施， 包括從1月21日(周四)至29日(周五)，凡居住地在桃園的員工都必須居家上班，但居住地在桃園的員工若因工作性質及環境不能WFH者，主管必須確保到場工作者的社交距離(1.5公尺)，人員名單必須向HR備查列管。

另外，董事長王雪紅也再度調度信望愛基金會配合，上周起即再發放給每位同仁六片口罩應用，聊表對同仁的家人問安之意，同時，上周王雪紅在透過總管理處給員工的信中表示：自2020年疫情起始擴散全球迄今，感謝全體同仁高度配合並遵守公司的防疫政策，同仁們高度的自動自發維護健康安全上班環境的表現，正是HTC全體同仁的驕傲。

她指出，期盼同仁們能繼續支持此次的緊急防疫應變措施，以共同守護健康安全的具體行動，愛台灣、愛這塊土地，支持所有第一線辛勞的醫護人員和管制疫情的各級長官們，為他們祝福禱告。再度謝謝大家的合作。

在昨晚指揮中心召開記者會後，據了解，王雪紅在晚間10時，再透過總管理處發出公司內部信，考慮桃園地區新冠肺炎疫情有擴散的危險，指示即刻啟動去年3月各部門50% WFH備援人力的計畫，期使員工可以儘量避免搭乘大眾運輸工具、避開與社區潛在感染源的可能接觸、降低辦公室上班人數密度，及保護同仁的家人親友或同住者的健康與安全。

宏達電自1月21日起已經展開緊急防疫應變措施，停止員工在桃園、新店廠區來往互動，所有會議都改用線上舉行，停止兩地員工的面談及開會；往返桃園、新店的區間接駁車停止服務，暫停兩地人員互動，以將傳播疫情的機會降到最低。

在產線工作的員工保持正常運作，除量測體溫、申報有否重疊確診者足跡外，採取分層、分流、分線的工作，保持社交距離；產線每小時消毒，每天人員下線後進行廠區大消毒及啟動紫外線照射消毒。製造人員專用的餐廳改採梅花座及餐盒供應。

另外，各部門50% WFH備援人力的計畫再度啟動，從今日起至1月29日，是否會延長實施則視CECC的疫情公佈而定。