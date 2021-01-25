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凌華、鴻海合資公司成立近半年 本周說明成果

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

工業電腦凌華（6166）布局邊緣運算、機器人與AOI光學檢測商機，與鴻海合資公司法博智能成立近半年，本周將正式對外發表成果，將由法博智能移動總經理陳家榜親自說明。

凌華攜手資策會獲全球前三大工具機集團友嘉，在其新竹湖口工廠導入其智慧工廠解決方案，在岩田友嘉打造「全球首創 5G專網+AMR分散式群機智能未來工廠」，預計在本週三(27日)正式對外發表，除了凌華董事長劉鈞、友嘉實業集團總裁朱志洋參加外，陳家榜也將出席，並說明成果。

繼與友達（2409）、鴻海（2317）等科技大廠合作智慧工廠、AMR自主移動機器人，凌華投資多年的DDS(資料分散式服務)解決方案逐漸取得落地應用成果，這次獲友嘉集團導入的智慧工廠解決方案，主要是透過5G環境之下的企業專網解決方案，讓機器人、自主移動機器人(AMR)運用5G專網的低延遲、高效率特性，透過凌華提供的ROS 2/DDS機器人技術平台，實現機器的自主運作、平行溝通、智慧協作等「群機智主」的新境界。

機器人 凌華 友嘉

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