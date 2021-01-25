快訊

準備對獎！ 去年11-12月期統一發票今天開獎

戰場上的保命救護之道：戰傷醫療與個人急救包

率先防疫！傳鴻海通知住桃園員工在家上班

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
鴻海董事長劉揚偉。報系資料照
鴻海董事長劉揚偉。報系資料照

今（23）日上午傳鴻海（2317）率先防疫，家住桃園的員工收到通知即可在家上班，對此鴻海尚未回應。

另外也傳出，鴻海已在土城等廠區使用創辦人郭台銘自創公司生產的口水機篩檢。

對此，郭辦僅表示，對於媒體詢問「唾液快篩檢測機」，仍屬於測試階段，相關使用僅屬於個人及相關測試進行，並未對外開放，相關此機台資訊請參考icare DX 官網簡易動畫示意，目前還未能提供實機給媒體拍攝，若有進一步消息，將主動通知。感謝大家的關心。

鴻海創辦人郭台銘去年12月時到愛物園紀念先妻林淑如冥誕，談到生技事業布局，他透露已打造唾液快篩檢測機，並成立新公司富佳科技接手後續，最快預計今年初申請美國緊急使用授權（EUA）。郭台銘受訪表示，去年10月赴美是為了把COVID-19唾液快篩檢測機送往美國，檢測機只需2.5小時就有結果，現在他全家人每天都會測試檢測機，確保沒有染疫。

鴻海

延伸閱讀

發揮半導體優勢 郭台銘看好台灣發展電動車

母親手術後2天回家 郭台銘：台灣醫療是隱形冠軍

還會拯救國民黨？ 郭台銘：丐幫問題不再回答

郭董太太周末「偽出國」 原來是和這些人去

相關新聞

半導體鏈 喊二次漲價

半導體漲價風持續擴大，供應鏈透露，晶圓代工廠聯電、世界先進擬於農曆年後二度調高報價，漲幅最高上看15%，聯電更已通知12...

台積電早盤跌13元 市值縮水3371億元

英特爾（Intel）委外代工政策不如預期，加上外資法人賣壓沉重，晶圓代工龍頭台積電今天早盤持續走弱，最低來到636元，跌...

鴻海衝電動車 補齊電池拼圖

鴻海集團衝刺電動車，繼MIH平台、機構件、鋁合金沖壓技術等陸續到位後，攸關電動車儲能最關鍵的電池領域也正式啟動，由旗下負...

大摩唱旺蘋果 按讚台系鏈

蘋果將在美國時間27日公布財報，摩根士丹利搶先預測，蘋果上季度大陸iPhone銷售大好，出貨攀近三年單季高峰，推升總獲利...

榮炭大股東 個個有來頭

榮炭成立於2009年，這家成立僅12年、年營收僅約5億元的公司，背後卻大有來頭，包括鴻海集團、富邦金，以及台灣太陽能股王...

群創、GIS助陣 拜騰造車加速

鴻海力拚提前一季在今年底前量產拜騰電動車「M-Byte」。知情人士透露，拜騰電動車將以搭載48吋超大螢幕的儀表板取代傳統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。