率先防疫！傳鴻海通知住桃園員工在家上班

今（23）日上午傳鴻海（2317）率先防疫，家住桃園的員工收到通知即可在家上班，對此鴻海尚未回應。

另外也傳出，鴻海已在土城等廠區使用創辦人郭台銘自創公司生產的口水機篩檢。

對此，郭辦僅表示，對於媒體詢問「唾液快篩檢測機」，仍屬於測試階段，相關使用僅屬於個人及相關測試進行，並未對外開放，相關此機台資訊請參考icare DX 官網簡易動畫示意，目前還未能提供實機給媒體拍攝，若有進一步消息，將主動通知。感謝大家的關心。

鴻海創辦人郭台銘去年12月時到愛物園紀念先妻林淑如冥誕，談到生技事業布局，他透露已打造唾液快篩檢測機，並成立新公司富佳科技接手後續，最快預計今年初申請美國緊急使用授權（EUA）。郭台銘受訪表示，去年10月赴美是為了把COVID-19唾液快篩檢測機送往美國，檢測機只需2.5小時就有結果，現在他全家人每天都會測試檢測機，確保沒有染疫。