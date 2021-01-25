科技業防疫 啟動快篩檢測

新冠肺炎疫情升高，電子業上緊發條，鴻海集團啟動兩岸防疫大作戰，據了解，鴻海創辦人郭台銘打造的「唾液快篩檢測機」，近期鴻海土城廠區已逾百名員工參與檢測。

中國大陸方面，鴻海集團iPhone生產重鎮鄭州廠已啟動新冠疫苗接種，確保春節期間工廠正常運作。

科技廠重鎮新竹科學園區也展開防疫總動員，不僅強化對廠商的防疫宣導，也要求區內廠商若有員工染疫狀況，必須確實通報。台積電、友達、群創等竹科大廠則要求員工避免出差，若有海外同仁計畫返鄉過年；需依循防疫規定包含進行隔離並進行自主健康管理。

代工廠因產品線眾多且勞力相對密集，鴻海、廣達、仁寶等指標廠都對防疫不敢輕忽。鴻海旗下富士康為了確保員工安全，集團已在iPhone生產重鎮鄭州廠啟動新冠疫苗接種，iDPBG事業群員工自1月17日起陸續在河南省立醫院施打疫苗。

富士康也呼籲減少人員流動，提倡在工作地過年，非必要不返鄉，並禁止各廠區年終動員大會、尾牙及各項大型聚集性活動，以確保春節期間工廠正常運作。

另外，郭台銘日前提到已打造出唾液快篩檢測機，並成立新公司富佳科技接手後續，去年10月該機器已送到美國，預計最快2022年初申請美國緊急使用授權（EUA）。

據悉，由於唾液快篩檢測機並不屬於鴻海集團事業，但因鴻海與郭台銘個人關係緊密，再加上操盤該事業的單位位於土城，目前已有不少鴻海土城廠區員工參加檢測，上周已有逾百名員工參與，但目前仍未推展到全集團使用。

廣達因先前子公司廣明員工染疫，當時集團已提高防疫措施，目前已經恢復到2020年第1季時的作戰狀態，嚴格執行量體溫、戴口罩，包括員工餐廳、會議室、健身中心等空間一律關閉。