聽新聞
test
0:00 / 0:00

半導體鏈 喊二次漲價

經濟日報 / 記者李孟珊尹慧中／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

半導體漲價風持續擴大，供應鏈透露，晶圓代工廠聯電、世界先進擬於農曆年後二度調高報價，漲幅最高上看15%，聯電更已通知12吋客戶，因產能太滿，必須延長交期近一個月；下游封測廠日月光投控、京元電等也因晶片產出後對封測需求大增，產能同步吃緊，也有意漲價。

聯電、世界、日月光投控、京元電都不對報價置評，僅強調現階段客戶需求非常強勁。業界人士指出，聯電、世界前一波漲價，主要針對今年首季生產的客戶，相關漲價效益將反映在本季財報；以投片到產出約需三至四個月計算，此次農曆年後再漲價，將在第2季財報看到效益。

由於晶圓代工與封測是半導體兩大關鍵供應鏈，相關指標廠再度漲價，IC設計廠將受累，不僅面臨搶產能大戰，還要解決上游（晶圓代工）、下游（封測）兩面調升價格夾擊對毛利率的影響，成為「夾心餅乾」。

供應鏈指出，去年開始，疫情催生宅經濟大爆發，帶動筆電、平板、電視、遊戲機等終端裝置需求大增，加上5G應用滲透率擴大，尤其5G手機需要的半導體含量較4G手機高三、四成，部分晶片用量更是倍增，伴隨多鏡頭趨勢，導致電源管理IC、驅動IC、指紋辨識晶片、圖像感測器（CIS）等需求大開，這些晶片主要採8吋晶圓生產，導致8吋晶圓代工供不應求態勢延續。

儘管部分晶片商考量8吋晶圓廠產能緊俏，將微控制器（MCU）、WiFi及藍牙等晶片轉至12吋晶圓廠生產，但並未解決8吋晶圓代工供應不足的狀況，反而使得晶圓代工產能不足的問題延伸至12吋晶圓代工，包括55奈米至22奈米產能都告急，市場大缺貨。

聯電、世界去年已有一波8吋代工漲價動作，考量近期疫情未減緩甚至升溫，宅經濟相關需求維持高檔，加上去年底車市陸續回溫，促使8吋代工產能持續吃緊，聯電、世界都有意啟動農曆年後第二波8吋代工漲價行動，漲幅逾一成，上看15%。

晶圓代工產能供不應求，後段封測廠產能利用率同步滿載，日月光投控、京元電、頎邦、南茂、力成等封測廠本季擺脫傳統淡季束縛，營運有望續強。

晶圓代工廠 漲價 封測

延伸閱讀

封測產能塞爆客戶加價搶優先權 台廠受惠漲價效應

影／點名台積電！車用晶片荒 德國向我求助？

德經長罕見致函台灣政府 專家：凸顯台積電地位

聯電、聯發科27日法說 聚焦

相關新聞

半導體鏈 喊二次漲價

半導體漲價風持續擴大，供應鏈透露，晶圓代工廠聯電、世界先進擬於農曆年後二度調高報價，漲幅最高上看15%，聯電更已通知12...

鴻海衝電動車 補齊電池拼圖

鴻海集團衝刺電動車，繼MIH平台、機構件、鋁合金沖壓技術等陸續到位後，攸關電動車儲能最關鍵的電池領域也正式啟動，由旗下負...

大摩唱旺蘋果 按讚台系鏈

蘋果將在美國時間27日公布財報，摩根士丹利搶先預測，蘋果上季度大陸iPhone銷售大好，出貨攀近三年單季高峰，推升總獲利...

榮炭大股東 個個有來頭

榮炭成立於2009年，這家成立僅12年、年營收僅約5億元的公司，背後卻大有來頭，包括鴻海集團、富邦金，以及台灣太陽能股王...

群創、GIS助陣 拜騰造車加速

鴻海力拚提前一季在今年底前量產拜騰電動車「M-Byte」。知情人士透露，拜騰電動車將以搭載48吋超大螢幕的儀表板取代傳統...

科技業防疫 啟動快篩檢測

新冠肺炎疫情升高，電子業上緊發條，鴻海集團啟動兩岸防疫大作戰，據了解，鴻海創辦人郭台銘打造的「唾液快篩檢測機」，近期鴻海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。