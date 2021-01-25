大摩唱旺蘋果 按讚台系鏈

蘋果將在美國時間27日公布財報，摩根士丹利搶先預測，蘋果上季度大陸iPhone銷售大好，出貨攀近三年單季高峰，推升總獲利優於預期，看好iPhone今年持續熱賣，全年出貨量將成長至2.2億支，樂觀情境挑戰2.68億支，並推薦台積電、鴻海、日月光、頎邦、廣達等台灣蘋概股。

摩根士丹利同步將蘋果目標價上修到152美元，並預估蘋果樂觀目標價為200美元。台灣蘋概股方面，給出鴻海目標價130元、日月光投控118元、廣達100元，皆為外資圈前二高的股價預測。

摩根士丹利蘋果分析師胡伯蒂表示，iPhone 12部分機型雖面臨供應鏈受阻問題，但仍成為蘋果「五年來最成功的產品」，且愈來愈多消費者選購較貴的機型，有助拉高平均銷售價格，提升毛利率。

Apple Watch、Macbook、iPad等蘋果產品也有不錯的買氣，蘋果財報不論iPhone或非手機業務都有驚喜可期。預估Mac電腦營收預估將年增20.5%至86.3億美元，iPad營收估年增23.4%至73.8億美元，服務事業營收有望年增19.3%至151.7億美元。

摩根士丹利推估，蘋果上季度在大陸銷售iPhone的表現最為突出，從大陸官方數據推測的出貨量來到近三年單季最佳，較去年同期成長幅度達46%；累計去年第4季iPhone總出貨增加到7,800萬支，年增6%。整體蘋果五大事業體收入則預期全面繳出雙位數成長。

目前iPhone 12銷售熱度仍強勁不退，胡伯蒂指出，台灣蘋概股營收連續三個月正成長，呼應新機持續熱賣，配合摩根士丹利團隊看好今年全球景氣，預測蘋果對於今年手機事業展望正向，iPhone出貨將成長至2.2億支，樂觀情境2.68億支，換算年增率各達6.7%及30%。

胡伯蒂補充，今年第1季iPhone將拉貨5,000萬支，較去年同期成長39%，也有強勁表現。另歐美封城再起，主要市場居家辦公需求續強，今年Macbook和iPad的成長力道預期優於PC市場，蘋概股表現將跑贏PC族群。