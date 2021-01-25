榮炭大股東 個個有來頭

榮炭成立於2009年，這家成立僅12年、年營收僅約5億元的公司，背後卻大有來頭，包括鴻海集團、富邦金，以及台灣太陽能股王碩禾都是其大股東。隨著榮炭躍居鴻海集團衝刺電動車關鍵的電池材料研發要角，也讓富邦金、碩禾順勢搭上鴻海電動車投資商機。

鴻海集團、富邦金、碩禾是在2018年同時透過參與榮炭私募，成為榮炭大股東，當時私募價為每股32元，募資完成後，榮炭股本一直維持在12億元左右迄今，由鴻海集團與富邦集團各持股約近三成，碩禾持股近一成。

透過三大集團注資，榮炭持續開發新製程技術，同時繼續加碼投資布局新產能與進行上下游整併邁向一條龍經營。

在投資人還在問「榮炭是什麼公司？」時，對鴻海集團、富邦金與碩禾而言，早已看到電動車產業是未來世界潮流發展的趨勢，而電池材料更是發展電動車的核心命脈。榮炭具備石磨材料年產能逾萬噸的經濟規模，以及獨到的技術，吸引鴻海等三大集團投資。

榮炭由董事長周憲聰及總經理吳玉祥共同創立，他們兩人是台大材料所同班同學，周曾任職中科院材發中心；吳也曾在學界闖出一片天，出任中華科技大學工程學院院長，並曾在全球砷化鎵代工龍頭穩懋出任要職。

周、吳在學期間共同從事石墨方面的研究，挾對材料研究的熱情，榮炭成立初期，便累積數十個重要專利。榮炭與中碳是台灣「唯二」生產負極材料的廠商，但榮炭天然石墨、人造石墨及碳微球（MCMB）這三大材料都有涉略，並且在多項專利有獨到之處。