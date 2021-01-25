聽新聞
test
0:00 / 0:00

榮炭大股東 個個有來頭

經濟日報 / 記者謝艾莉陳昱翔╱台北報導

榮炭成立於2009年，這家成立僅12年、年營收僅約5億元的公司，背後卻大有來頭，包括鴻海集團、富邦金，以及台灣太陽能股王碩禾都是其大股東。隨著榮炭躍居鴻海集團衝刺電動車關鍵的電池材料研發要角，也讓富邦金、碩禾順勢搭上鴻海電動車投資商機。

鴻海集團、富邦金、碩禾是在2018年同時透過參與榮炭私募，成為榮炭大股東，當時私募價為每股32元，募資完成後，榮炭股本一直維持在12億元左右迄今，由鴻海集團與富邦集團各持股約近三成，碩禾持股近一成。

透過三大集團注資，榮炭持續開發新製程技術，同時繼續加碼投資布局新產能與進行上下游整併邁向一條龍經營。

在投資人還在問「榮炭是什麼公司？」時，對鴻海集團、富邦金與碩禾而言，早已看到電動車產業是未來世界潮流發展的趨勢，而電池材料更是發展電動車的核心命脈。榮炭具備石磨材料年產能逾萬噸的經濟規模，以及獨到的技術，吸引鴻海等三大集團投資。

榮炭由董事長周憲聰及總經理吳玉祥共同創立，他們兩人是台大材料所同班同學，周曾任職中科院材發中心；吳也曾在學界闖出一片天，出任中華科技大學工程學院院長，並曾在全球砷化鎵代工龍頭穩懋出任要職。

周、吳在學期間共同從事石墨方面的研究，挾對材料研究的熱情，榮炭成立初期，便累積數十個重要專利。榮炭與中碳是台灣「唯二」生產負極材料的廠商，但榮炭天然石墨、人造石墨及碳微球（MCMB）這三大材料都有涉略，並且在多項專利有獨到之處。

富邦金 鴻海 碩禾

延伸閱讀

全球電動車銷量看增6成 台廠生力軍搶攻供應鏈

鴻海打造電動車聚落 百名員工擬進駐拜騰南京廠

鴻海攻電動車 提前年底量產

大股東認養加碼 指標股出列

相關新聞

半導體鏈 喊二次漲價

半導體漲價風持續擴大，供應鏈透露，晶圓代工廠聯電、世界先進擬於農曆年後二度調高報價，漲幅最高上看15%，聯電更已通知12...

鴻海衝電動車 補齊電池拼圖

鴻海集團衝刺電動車，繼MIH平台、機構件、鋁合金沖壓技術等陸續到位後，攸關電動車儲能最關鍵的電池領域也正式啟動，由旗下負...

大摩唱旺蘋果 按讚台系鏈

蘋果將在美國時間27日公布財報，摩根士丹利搶先預測，蘋果上季度大陸iPhone銷售大好，出貨攀近三年單季高峰，推升總獲利...

榮炭大股東 個個有來頭

榮炭成立於2009年，這家成立僅12年、年營收僅約5億元的公司，背後卻大有來頭，包括鴻海集團、富邦金，以及台灣太陽能股王...

群創、GIS助陣 拜騰造車加速

鴻海力拚提前一季在今年底前量產拜騰電動車「M-Byte」。知情人士透露，拜騰電動車將以搭載48吋超大螢幕的儀表板取代傳統...

科技業防疫 啟動快篩檢測

新冠肺炎疫情升高，電子業上緊發條，鴻海集團啟動兩岸防疫大作戰，據了解，鴻海創辦人郭台銘打造的「唾液快篩檢測機」，近期鴻海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。