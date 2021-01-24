影／點名台積電！車用晶片荒 德國向我求助？

德國經濟部長致函台灣政府，希望提高汽車業晶片供給量，甚至還指名要台積電的晶片。國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲，在民進黨舉行的「拜登新政府與台美關係未來展望」座談會前受訪指出，德國經濟部長致函台灣政府，希望增加晶片供給量，由此可見，從軍事、外交、貿易、科技，台灣會扮演積極貢獻者的角色。

蘇紫雲說，台積電的晶片在世界科技占有領導性地位，最早是在2018年發現台積電與美國的晶片設計公司有合作，做F-35的晶片，當時是得到美國的認證16奈米製程，後來一系列的情況，就是證明台積電在大國競爭裡面的戰略角色。而晶片的問題，不是只有科技和貿易的問題，它也涉及到數位威權與數位民主的未來競爭，所以這部分很清楚的顯示，台灣在全世界經濟與科技安全，都有關鍵性的地位。