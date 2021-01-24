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車用晶片荒 德向我求助？經濟部：尚未收到來函

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）。路透 黃嘉洵
德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）。路透 黃嘉洵

全球車用晶片大缺貨，據傳德國經濟暨能源部長Peter Altmaier致函給台灣政府，希望為德國處境艱難的汽車產業提高晶片供給量，對此，經濟部表示，目前尚未收到相關信函，無法就具體內容說明，但從去年底開始，的確已由外交管道收到相關各國因車用晶片短缺所提出的請求。

彭博社報導指出，Peter Altmaier日前致函台灣經濟部長王美花及行政院副院長沈榮津，指出半導體對汽車產業的核心重要性，更說當前晶片短缺態勢已危及德國汽車業及全球經濟復甦，籲請台灣政府向其主要晶片生產商台積電明確傳遞這項訊息。

經濟部表示，各大國際車廠並非台灣半導體晶片廠的直接客戶，而是由其他車用晶片廠先向台灣晶片廠下訂購買後，車用晶片廠再銷售給車廠，相關供需情況，也與車用晶片廠在淡季時降低庫存的規劃息息相關。

經濟部也說，車用晶片不足的問題，針對各理念相近國家的請求，已與國內晶片供應廠展開討論，並請晶片廠全力提供協助，據瞭解，晶片廠之間近期也已密切研究討論中。

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